Bloomberg узнал о прогрессе в переговорах США и Ирана по ядерной программе
Bloomberg: Иран готов обсуждать уступки по ядерной программе в конфликте с США
Иранское руководство изучает предложения катарских посредников по урегулированию конфликта с США. Они включают вопросы иранской ядерной программы, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом переговоров.
Издание отмечает, что готовность Тегерана пойти на уступки по ядерной программе значительно ускорит процесс переговоров. С середины лета, после срыва временного перемирия, стороны не обсуждали вопросы, связанные с обогащением урана.
Утром 6 ноября Reuters писал, что Иран передал США предложение по этому же вопросу. Источник агентства добавил, что Иран будет готов обсуждать ядерную программу, если США выполнят семь условий, в том числе снимут морскую блокаду и санкции.
Вашингтон называл предотвращение разработки ядерного оружия Ираном главной причиной, по которой США начали военную операцию в феврале. Подписанный в июне меморандум о взаимопонимании предполагал, что Иран обязуется не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. Договоренность фактически сорвалась уже в июле из-за возобновления боевых действий.