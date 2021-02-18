Полицейские не били, били полицейских

Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила о 100 проверках, которые проводит полиция по жалобам и информации в СМИ о неоправданном применении насилия во время протестных акций в поддержку Алексея Навального. По ее словам, уже 15 сообщений о травмах, нанесенных гражданам полицейскими 2 февраля, не нашли подтверждения. При этом за все дни протестов было зафиксировано 15 случаев нанесения травм самим полицейским. Татьяна Потяева заявила, что обратилась к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой и по поводу массовых жалоб адвокатов на недопуск в московские ОВД к подзащитным. Адвокат Даниил Берман назвал заявления и запросы омбудсмена «формальными» и неспособными решить системную проблему.

В среду на заседании Мосгордумы столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева сообщила, что направила 15 запросов в МВД и прокуратуру по поводу травм, которые силовики нанесли мирным протестующим в дни несогласованных акций. Однако полицейская проверка не подтвердила ни одного из этих сообщений, рассказала омбудсмен.

В их числе оказался и запрос об избиении сотрудником полиции корреспондента YouTube-канала Real Viewer Федора Худокормова, который освещал акцию 2 февраля (тогда сторонники Алексея Навального вышли протестовать после того, как Симоновский суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» реальным). Как рассказывал “Ъ”, господин Худокормов снимал момент, когда трое омоновцев прижали к стене и били дубинками несопротивлявшегося человека. Один из силовиков грубо оттолкнул господина Худокормова, хотя тот был в салатовой жилетке с надписью «Пресса» и держал в руках штатив с камерой. «Ты чего толкаешь журналиста»,— возмутился корреспондент. «Я тебе сейчас *** (ударю)»,— выругался полицейский, развернулся и с размаху ударил журналиста дубинкой по голове. Журналист упал, полицейский спокойно ушел с другими омоновцами.

По словам госпожи Потяевой, столичным управлением МВД «была организована специальная комиссия» по проверке информации о травмах, но она «не нашла подтверждения» инцидента. «Не подтвердились» и жалобы студентки Алены Китаевой, которая рассказывала о насилии со стороны сотрудников полиции. По словам девушки, в отделении ей надевали пакет на голову, заставляя выдать пароль от смартфона, а потом арестовали на 12 суток.

Татьяна Потяева отметила, что, по данным столичной полиции, сейчас проводится более 100 проверок в связи с жалобами на необоснованное применение насилия к протестующим и неоправданное использование спецсредств. Она уточнила, что всего после протестных акций получила 90 таких обращений, каждое из которых находится в работе уполномоченного. «Более того, со многими обратившимися я нахожусь на телефонной связи и обсуждаю с ними эти вопросы»,— добавила омбудсмен.

Результаты проверок, по словам госпожи Потяевой, передаются «для рассмотрения и принятия решений» в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

Омбудсмен также сообщила, что работает над жалобами и тех граждан, которые случайно оказались в районе проведения акций, но все равно были задержаны. В их числе были и несовершеннолетние. Кроме того, госпожа Потяева получила жалобы и от горожан, испытавших неудобства из-за закрытия станций метро и перекрытия улиц.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Всего на трех несогласованных протестных акциях 23, 31 января и 2 февраля в Москве было задержано около 5 тыс. человек. Татьяна Потяева отметила, что в эти дни было зафиксировано как минимум 15 случаев получения травм и самими силовиками. Как сообщал “Ъ”, после протестных акций в Москве по ст. 318 УК РФ (неопасное применение насилия в отношении представителя власти) были возбуждены уголовные дела в отношении десяти человек. Среди них студент МГУ Сайд-Мухаммад Саид-Ахмедович Джумаев, вступивший в драку с сотрудниками ОМОНа на Пушкинской площади, гражданка Украины Ольга Бендас, побившая омоновца и забравшая его дубинку в качестве «трофея», и другие.

Также Татьяна Потяева обратилась к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой по вопросам недопуска адвокатов и членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы к задержанным. Озабоченность уполномоченного вызвали и многочисленные жалобы адвокатов и членов ОНК на недопуск в отделы полиции со ссылкой на так называемый план «Крепость». По словам Татьяны Потяевой, из-за «Крепости» задержанные не смогли получить юридическую помощь, а общественный контроль за законностью стал невозможен.

Адвокат Даниил Берман, представлявший интересы задержанных на протестах москвичей, ситуацию с недопуском защитников назвал «массовым нарушением профессиональных прав адвокатов», а обращение столичного омбудсмена к федеральному — «перекидыванием проблемы из кабинета в кабинет». «О стране можно судить по тому, как в ней относятся к адвокатам, которые реализуют право граждан на защиту,— пояснил “Ъ” Даниил Берман.— Многолетнюю проблему при желании можно было бы решить раз и навсегда. И избавиться от этого позорного явления, когда адвокат вынужден часами мерзнуть на морозе, ожидая, чтобы его пустили в отдел к подзащитному».

Что касается «неподтвердившихся» сообщений о травмах, нанесенных гражданам силовиками, то эти проверки и обращения по ним чиновников Даниил Берман назвал «формальными».

«В этот раз силовики поставили перед собой цель не просто разогнать и охладить протест, а в прямом смысле отбить у граждан желание отстаивать свои права и убеждения»,— считает адвокат.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на трех протестных акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране было задержано более 11 тыс. человек, зафиксировано не менее 140 случаев избиения демонстрантов, многие подверглись издевательствам и пыткам. Против участников акций возбудили 90 уголовных дел.

Мария Литвинова