Полицейский извинился перед женщиной, которую ударил ногой на акции в Санкт-Петербурге

Сотрудник полиции навестил в больнице Маргариту Юдину, которую он ударил ногой на акции протеста в Санкт-Петербурге. Он дал ей цветы и принес извинения. Видеозапись опубликовали несколько Telegram-каналов, а также РЕН ТВ, имя полицейского не приводится.

Полицейский объяснил свои действия тем, что не видел, что происходит из-за запотевшего забрала. Однако на видео, которое опубликовала «Фонтанка», видно, что забрало у него было приподнято. «Я бы хотел глубочайшие и искренние извинения принести. Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит. <...> Я вам клянусь, для меня эта ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была»,— сказал полицейский на видео.

Госпожа Юдина приняла извинения и попросила полицейского не переживать. После получения травмы 23 января она оказалась в реанимации. Сейчас ее выписали из больницы, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга ТАСС.

Ранее извинения женщине принес начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД Сергей Музыка. Он также навестил госпожу Юдину в больнице и пообещал тщательно разобраться в ситуации. Росгвардия проводит доследственную проверку в отношении сотрудника, который в другом видеоролике восхитился работой полицейского, ударившего женщину.

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», на протестных акциях было задержано больше 3,5 тыс. человек — организация называет это «абсолютным рекордом».

Подробнее об акции — материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».