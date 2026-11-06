ФНС потребовала взыскать с Ходорковского* более 5 млн рублей задолженности
Московская межрайонная инспекция ФНС № 2 потребовала взыскать с бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского* (объявлен иноагентом) 5,5 млн руб. задолженности. Она образовалась в 2012-2019 годах и связана с невыплатой взносов в Пенсионный фонд, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского районного суда.
Беседа по иску назначена на 1 декабря. Общая задолженность предпринимателя в России превышает 17,4 млрд руб. В эту сумму входят неоплаченные исполнительные сборы, госпошлины, налоги и пени по ним, а также непогашенные штрафы за нарушение правил деятельности иностранного агента.
Михаил Ходорковский* покинул Россию в 2013 году. Тогда президент помиловал его после того, как он восемь лет отбывал наказание по статьям о мошенничестве, причинении имущественного ущерба, налоговых преступлениях, хищении нефти и легализации преступных доходов.
Сейчас бизнесмен находится в международном розыске. Летом 2026 года суд признал его виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России и заочно приговорил к десяти годам колонии.
* Включен в реестр иностранных агентов Минюста