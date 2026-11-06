ФНС потребовала взыскать с Ходорковского* более 5 млн рублей задолженности

Михаил Ходорковский* покинул Россию в 2013 году. Тогда президент помиловал его после того, как он восемь лет отбывал наказание по статьям о мошенничестве, причинении имущественного ущерба, налоговых преступлениях, хищении нефти и легализации преступных доходов.