В Санкт-Петербурге пострадавшая от удара полицейского собирается обратиться в СКР

В Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина, которая на оппозиционной акции в поддержку политика Алексея Навального получила удар в живот от полицейского, собирается подать заявление в СКР. Об этом она сообщила «Новой газете». В правозащитной организации «Команда 29», которая будет оказывать ей юридическую помощь, “Ъ” пояснили, что окончательного решения о дальнейших действиях по защите ее интересов пока не принято.

«В ближайшее время мы встретимся с ней лично, узнаем детали происшедшего и обсудим стратегию защиты ее интересов»,— сообщил адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

Вечером 23 января петербургская интернет-газета «Фонтанка» опубликовала видео, как женщина выбегает из толпы митингующих и спрашивает у двух бойцов ОМОНа, зачем они схватили молодого человека. В ответ она получает удар берцем в живот от одного из сотрудников полиции.

Маргариту Юдину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где она находилась в тяжелом состоянии в реанимации с травмой головы. На следующий день к ней в больницу пришел сотрудник полиции, который ударил ее на акции, подарил цветы и извинился. Свой поступок он объяснил «шоковой ситуацией» и «запотевшим забралом». На видео слышно, что Маргарита Юдина его извинения приняла.

На следующий день в интервью 47 news принятые извинения она объяснила мягкостью характера и растерянностью. «За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моем прощении, мог любой на моем месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78-го канала запустили, я растерялась. Вообще, я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу»,— сказала она.

Через несколько часов в интервью «Новой газете» Маргарита Юдина сообщила о намерении обратиться в СКР с заявлением о совершении преступления. Свои намерения она подтвердила в эфире телеканала «Дождь»: «Я поддалась вот на это, что человек был в растерянности, он не видел, не понимал, что делает, его прыснули перцовым баллончиком… Потом я вспомнила, что никакого баллончика у протестующих не было, и смысла его проносить не было…».

О прошедших в стране протестах — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».

Марина Царева, Санкт-Петербург