Сколько британцы тратят на садоводство и кого французы считают выдающимися людьми Любопытные сообщения и исследования 8–12 марта

Неженское имя

Магазин игрушек PoundToy выяснил, в честь каких персонажей кино и мультфильмов чаще всего называли детей в США и Великобритании с 2000 года. Имя принцессы Жасмин из диснеевского мультфильма «Аладдин» оказалось самым популярным выбором родителей — так назвали 132,6 тыс. девочек из США и Великобритании, и, что удивительно, 226 американских мальчиков. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Фунты, закопанные в землю

По 670 фунтов стерлингов (около 69 тыс. руб.) потратили британцы на садоводство в прошлом году. Из них 241 фунт пошел на реконструкцию придомового участка, 180 — на уличные аксессуары, 140 — на инструменты, а еще 109 — на садовые игрушки. Такие данные приводятся по результатам опроса 2 тыс. садоводов, проведенного OnePoll по заказу компании Stihl. О расходах британцев — в материале “Ъ”.

Священник, шут, философ

Участник движения Сопротивления аббат Пьер (Анри Антуан Груэ) стал самым выдающимся французом последних 40 лет. Героя Второй мировой войны считают таковым 55% участников опроса, проведенного телеканалом TF1 совместно с компанией ToLuna. На выбор респондентам был предложен список из 74 популярных французских деятелей. Подробнее — в материале “Ъ”.

Главное — не опростоволоситься

У каждой третьей жительницы Великобритании не натуральный цвет волос, а самые популярные для окрашивания цвета — блонд (53%) и каштановый (28%). В поисках своего стиля британки чаще делают полное осветление волос (53%), мелирование (36%) или балаяж (8%). На что они жалуются — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок, Анна Поваго