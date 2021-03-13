В какие цвета красят волосы британки

У каждой третьей жительницы Великобритании не натуральный цвет волос, а самые популярные для окрашивания цвета — блонд (53%) и каштановый (28%). В поисках своего стиля британки чаще делают полное осветление волос (53%), мелирование (36%) или балаяж (8%). К таким выводам пришла компания OnePoll, опросив 2 тыс. жительниц Великобритании. Выяснилось, что 86% женщин, обесцвечивающих волосы, жалуются на состояние локонов, 40% из них винят в этом краску. Несмотря на эти побочные явления, 36% утверждают, что обновленный цвет волос повышает их уверенность в себе.

18% опрошенных британок сообщили, что начали обесцвечивать волосы в 11–15 лет, 43% — в 16–20 лет, при этом каждая десятая призналась, что в итоге пожалела об экспериментах над волосами в юном возрасте. Почти половина обесцвечивала волосы в домашних условиях, при этом каждой пятой после подобных опытов приходилось посещать профессионала, чтобы спасти прическу.

Недавний опрос OnePoll показал, что американки в течение жизни четыре раза перекрашивают волосы и пробуют шесть различных стилей причесок, а лучшей считают многоступенчатый каскад актрисы Фарры Фосетт, снявшейся в сериале «Ангелы Чарли».

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».