Британцы потратили 16 млрд фунтов на садоводство в 2020 году

По 670 фунтов стерлингов (около 69 тыс. руб.) потратили британцы на садоводство в прошлом году. Из них 241 фунт пошел на реконструкцию придомового участка, 180 — на уличные аксессуары, 140 — на инструменты, а еще 109 — на садовые игрушки. Такие данные приводятся по результатам опроса 2 тыс. садоводов, проведенного OnePoll по заказу компании Stihl.

Несмотря на расходы, треть опрошенных недовольны тем, как выглядят плоды их трудов. При этом 46% с начала пандемии стали серьезнее относится к обустройству своей придомовой территории. В условиях локдауна 76% хотят сделать ее более пригодной для отдыха, а 64% такое хобби хорошо помогает убить время, проведенное взаперти. Больше половины опрошенных предпочитают копаться в саду без помощи профессионалов.

Грядки с овощами на придомовых участках есть у 28% опрошенных, а выращивание цветов предпочитают 17%. Также британцы установили фигурки садовых гномов (15%) и обустроили место для костра (12%). Каждый десятый обзавелся специальной садовой мебелью, а 5% украсили сад коврами. Каждый двадцатый респондент держит на участке тренажеры для занятий спортом.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».