Французы выбрали своих героев

Участник движения Сопротивления аббат Пьер (Анри Антуан Груэ) стал самым выдающимся французом последних 40 лет. Героя Второй мировой войны считают таковым 55% участников опроса, проведенного телеканалом TF1 совместно с компанией ToLuna. На выбор респондента был предложен список из 74 популярных французских деятелей. Второе место занял комик Мишель Жерар Жозеф Колюччи, известный под псевдонимом Колюш (52%), а третье досталось философу Симоне Вейль (23%).

Самым популярным политическим деятелем Франции стал экс-президент Франсуа Миттеран, возглавлявший страну в 1981–1995 годах. Он занял четвертое место в рейтинге, набрав 20%. На пятом месте оказался рок-певец, композитор и актер Джонни Холлидей (15%), на шестом — монахиня сестра Эммануэль (14%), посвятившая жизнь помощи обездоленным.

Еще один бывший глава государства Жак Ширак (1995–2007) оказался на седьмом месте, набрав 13%. Следом за ним идут актриса Брижит Бардо (12%), певец Шарль Азнавур (11%) и исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто (11%). В топ-20 также попали нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон, футболисты Зинедин Зидан и Дидье Дешам, актеры Ален Делон и Анни Жирардо.

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