В честь каких киногероев называют детей

Магазин игрушек PoundToy выяснил, в честь каких персонажей кино и мультфильмов чаще всего называли детей в США и Великобритании с 2000 года. Имя принцессы Жасмин из диснеевского мультфильма «Аладдин» оказалось самым популярным выбором родителей — так назвали 132,6 тыс. девочек из США и Великобритании, и, что удивительно, 226 американских мальчиков.

На втором месте Аврора из «Спящей красавицы». Это имя дали 45,8 тыс. британским и американским девочкам и «всего лишь» 12 мальчикам из США. Тройку самых популярных детских киноимен замыкает еще одна диснеевская принцесса — Ариэль из «Русалочки». Так назвали 36,4 тыс. девочек из США и Великобритании, а также свыше 8,8 тыс. американских и 256 британских мальчиков. В десятку самых популярных детских киноимен входят также диснеевские героини Тиана («Принцесса и лягушка») и Эльза («Холодное сердце»).

Среди мальчиков самое популярное имя — Максимус из фильма «Гладиатор» (31,1 тыс. детей из США и Великобритании). Такое же имя носят около 1 тыс. американских девочек. Второе и третье место занимают соответственно Эйс («Эйс Вентура») и Аттикус («Убить пересмешника»). Популярны также имена Один («Тор»), Форрест («Форрест Гамп»), Рокки («Рокки»), Энакин («Звездные войны»), Нео («Матрица») и Донни («Донни Дарко»).

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