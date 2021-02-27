СМИ: Навальный будет отбывать срок во Владимирской области

Оппозиционный политик Алексей Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Владимирской области, сообщают «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН. По его данным, сейчас оппозиционер находится в СИЗО в Кольчугино, откуда его перевезут в колонию. По словам источника «Медиазоны», политика доставили во Владимирскую область накануне, 26 февраля.

О том, что Навального перевезли во Владимирскую область, сообщил и источник ТАСС: «Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покрове. Сначала он пройдет карантин». Официального подтверждения этой информации нет.

В дежурной части СИЗО-3 в Кольчугино заявили «РИА Новости», что не владеют информацией о нахождении Алексея Навального в учреждении. В ИК-2 утверждают, что не располагают данными об этапировании к ним политика и в целом не разглашают сведения об осужденных.

2 февраля Симоновский райсуд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному три с половиной года условного срока по делу «Ив Роше» на реальное лишение свободы. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, и оно вступило в силу, но срок лишения свободы был сокращен до двух с половиной лет с учетом времени, проведенного под домашним арестом.

О том, как политика этапировали из СИЗО «Матросская Тишина», читайте в материале “Ъ FM”.