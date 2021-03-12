Борис Сарнаев опубликовал приказ о своем восстановлении в должности председателя контрольного комитета Удмуртии

Борис Сарнаев вернулся к обязанностям председателя государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии с 12 марта. Соответствующий документ опубликован на сайте ГКК.

Напомним, что 9 марта Ольга Филиппова написала заявление о сложении полномочий председателя ГКК Удмуртии по собственному желанию. Она заняла этот пост в декабре 2020 года. Сегодня ее поместили под домашний арест в связи с обвинениями в растрате. Источники сообщают, что это связано с ее предыдущим местом работы в управлении Минюста РФ по республике.

Кроме того, 11 марта сообщалось, что Марина Олюнина назначена исполняющим обязанности председателя ГКК. Ранее она работала в должности аудитора контроля расходов в национальной экономике и управления собственностью.

Отметим, что ранее Ленинский райсуд Ижевска восстановил в должности председателя ГКК Удмуртии 62-летнего Бориса Сарнаева. Он был уволен в конце 2020 года после решения госсовета республики снизить предельный возраст для занимающих эту должность с 65 до 60 лет. Одновременно Верховный суд Удмуртии признал это снижение законным. Позже господина Сарнаева не пускали на работу.