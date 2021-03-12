Экс-председателя контрольного комитета Удмуртии Филиппову поместили под домашний арест

Бывшего начальника управления Минюста РФ по Удмуртии и экс-председателя государственного контрольного комитета региона Ольгу Филлипову обвиняют присвоении или растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Первомайский райсуд Ижевска избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Также в отношении обвиняемой установлен ряд ограничений.

Напомним, что проработавшая меньше двух месяцев на посту председателя государственного контрольного комитета Удмуртии Ольга Филиппова покинула эту должность. Причины такого решения официально не назывались, между тем источники сообщают, что она задержана, и связано это с предыдущим местом работы в управлении Минюста РФ по республике.

Подробности читайте в материале «Контрольный комитет не удержал в должности».