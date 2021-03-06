С пенсии возврата нет

Восстановившегося в должности председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии (ГКК) Бориса Сарнаева не пустили на рабочее место. В конце прошлого года Госсовет (парламент) республики уволил 62-летнего господина Сарнаева, снизив предельный возраст службы с 65 до 60 лет, однако суд решил, что на его трудовой договор поправка не распространяется.
«К сожалению, мы вас одного пропустить не можем,— заявил Борису Сарнаеву сотрудник охраны, когда тот попытался пройти в здание Госсовета, где располагается ГКК.— Только с приставами или сопровождающим». Председатель комитета предъявил служебное удостоверение, однако охранник заявил, что «получил указание руководства» не пускать его в здание.
Напомним, Госсовет Удмуртии отправил Бориса Сарнаева в отставку в декабре прошлого года. Этому предшествовало принятие поправок, которые снизили предельный возраст службы для его должности с 65 до 60 лет. Сам господин Сарнаев тогда заявил, что депутаты специально изменили закон, чтобы уволить его из-за крупных финансовых нарушений, обнаруженных ГКК при исполнении республиканского бюджета.
Сразу после этого Борис Сарнаев обжаловал принятые поправки в Верховном суде Удмуртии, а свое увольнение — в Ленинском райсуде Ижевска. В конце февраля Верховный суд республики признал поправки законными, но при этом районный суд решил, что стать основанием для отставки чиновника они не могли: на момент назначения господина Сарнаева действовали старые условия службы, и обратной силы закон не имеет. В ходе рассмотрения иска Госсовет настаивал, что чиновник занимал государственную должность и у него не было трудового договора, а потому нормы трудового права на него не распространяются, однако суд посчитал этот довод несостоятельным. Решение о восстановлении в должности господина Сарнаева подлежит немедленному исполнению.
В пресс-службе Госсовета “Ъ” отказались комментировать недопуск Бориса Сарнаева на рабочее место. В приемной ГКК “Ъ” заявили, что назначенная на его место Ольга Филиппова не будет общаться со СМИ.
И. о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин полагает, что решение райсуда привело к правовой коллизии, поскольку спикер Госсовета не может самостоятельно восстановить господина Сарнаева в должности: «Это коллегиальное решение, которое может быть принято только на внеочередной сессии. Но как вернуть его на должность, если уже действуют поправки о возрасте? Госсовет фактически не может исполнить это решение суда». В свою очередь, управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает, что позиция суда является обоснованной, поскольку Госсовет не указал в поправках, что их действие распространяется и на отношения, возникшие до внесения изменений: «Поэтому суд руководствовался общим правилом».