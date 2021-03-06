С пенсии возврата нет

Восстановившегося в должности председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии (ГКК) Бориса Сарнаева не пустили на рабочее место. В конце прошлого года Госсовет (парламент) республики уволил 62-летнего господина Сарнаева, снизив предельный возраст службы с 65 до 60 лет, однако суд решил, что на его трудовой договор поправка не распространяется.

«К сожалению, мы вас одного пропустить не можем,— заявил Борису Сарнаеву сотрудник охраны, когда тот попытался пройти в здание Госсовета, где располагается ГКК.— Только с приставами или сопровождающим». Председатель комитета предъявил служебное удостоверение, однако охранник заявил, что «получил указание руководства» не пускать его в здание.

Напомним, Госсовет Удмуртии отправил Бориса Сарнаева в отставку в декабре прошлого года. Этому предшествовало принятие поправок, которые снизили предельный возраст службы для его должности с 65 до 60 лет. Сам господин Сарнаев тогда заявил, что депутаты специально изменили закон, чтобы уволить его из-за крупных финансовых нарушений, обнаруженных ГКК при исполнении республиканского бюджета.

Сразу после этого Борис Сарнаев обжаловал принятые поправки в Верховном суде Удмуртии, а свое увольнение — в Ленинском райсуде Ижевска. В конце февраля Верховный суд республики признал поправки законными, но при этом районный суд решил, что стать основанием для отставки чиновника они не могли: на момент назначения господина Сарнаева действовали старые условия службы, и обратной силы закон не имеет. В ходе рассмотрения иска Госсовет настаивал, что чиновник занимал государственную должность и у него не было трудового договора, а потому нормы трудового права на него не распространяются, однако суд посчитал этот довод несостоятельным. Решение о восстановлении в должности господина Сарнаева подлежит немедленному исполнению.

В пресс-службе Госсовета “Ъ” отказались комментировать недопуск Бориса Сарнаева на рабочее место. В приемной ГКК “Ъ” заявили, что назначенная на его место Ольга Филиппова не будет общаться со СМИ.

При этом один из депутатов Госсовета заверил “Ъ”, что накануне все же видел господина Сарнаева в здании парламента.

И. о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин полагает, что решение райсуда привело к правовой коллизии, поскольку спикер Госсовета не может самостоятельно восстановить господина Сарнаева в должности: «Это коллегиальное решение, которое может быть принято только на внеочередной сессии. Но как вернуть его на должность, если уже действуют поправки о возрасте? Госсовет фактически не может исполнить это решение суда». В свою очередь, управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает, что позиция суда является обоснованной, поскольку Госсовет не указал в поправках, что их действие распространяется и на отношения, возникшие до внесения изменений: «Поэтому суд руководствовался общим правилом».

Михаил Красильников, Ижевск