И.о. председателя контрольного комитета Удмуртии назначена Марина Олюнина

Марина Олюнина назначена исполняющим обязанности председателя государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии. Ранее она работала в должности аудитора контроля расходов в национальной экономике и управления собственностью, сообщает пресс-служба госсовета республики.

Напомним, что 9 марта Ольга Филиппова написала заявление о сложении полномочий председателя ГКК Удмуртии по собственному желанию. Она заняла этот пост в декабре 2020 года. Позже в телеграм-каналах появилась информация о задержании госпожи Филипповой сотрудниками УФСБ по республике. По данным источника “Ъ-Удмуртия”, обыски прошли по предыдущему ее месту работы в управлении Минюста РФ по Удмуртии. В приемной управления эту информацию не смогли подтвердить.

Отметим, что ранее Ленинский райсуд Ижевска восстановил в должности председателя ГКК Удмуртии 62-летнего Бориса Сарнаева. Он был уволен в конце 2020 года после решения госсовета республики снизить предельный возраст для занимающих эту должность с 65 до 60 лет. Одновременно Верховный суд Удмуртии признал это снижение законным. Позже господина Сарнаева не пустили на работу.