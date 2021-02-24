Путин утвердил штрафы для IT-ресурсов за санкции против российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для владельцев информационных ресурсов, ограничивающих деятельность российских СМИ, а также для операторов связи, которые нарушают требования по обеспечению устойчивого рунета.

Закон об устойчивом интернете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства, позволяющие фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.

Согласно принятому документу, штраф за нарушение требований по обеспечению устойчивого рунета для юридических лиц составит от 20 тыс. до 700 тыс. руб., в некоторых случаях может устанавливаться ответственность в виде приостановления деятельности. За повторное нарушение суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тыс. до 1 млн руб.

За цензуру в отношении российских СМИ и граждан предусмотрены штрафы в размере от 50 тыс. до 3 млн руб.: от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для граждан, от 200 тыс. до 400 тыс. на должностных лиц и до 1 млн руб. для юрлиц. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юрлиц — до 3 млн руб.

Документ внесли в Госдуму глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский (все — «Единая Россия») 24 ноября 2020 года.

В России также вышел закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру. Авторы документа объяснили его необходимость случаями цензуры против российских СМИ. Закон коснется в том числе Twitter, Facebook и YouTube. Роскомнадзор может полностью или частично блокировать ресурсы, которые ограничивают значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения или другим, за дискриминацию российских СМИ.

Подробнее об этой инициативе — в материале “Ъ” «Депутаты нашли цензуру в чужом интернете».