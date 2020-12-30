Путин подписал закон о блокировке сайтов и соцсетей за цензуру против российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру в отношении российских СМИ. Также ресурсам грозит ограничение трафика, штраф от нескольких тысяч до 3 млн руб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом также вводится статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента членами комитета Госдумы по информационной политике во главе с его председателем Александром Хинштейном («Единая Россия»), а также сенатором Алексеем Пушковым. Авторы документа объяснили его необходимость случаями цензуры против российских СМИ. Закон коснется в том числе Twitter, Facebook и YouTube. Депутаты приняли закон 23 декабря, сенаторы одобрили 25-го.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Депутаты нашли цензуру в чужом интернете».