Появилась информация о задержании экс-председателя контрольного комитета Удмуртии Филипповой

Бывший председатель государственного контрольного комитета Удмуртии Ольга Филиппова задержана сотрудниками УФСБ по республике, сообщается в телеграм-каналах «Это Щукин» и «Темная Удмуртия». По данным источника “Ъ-Удмуртия” по предыдущему ее месту работы в управлении Минюста РФ по Удмуртии прошли обыски. В приемной управления эту информацию не смогли подтвердить.

В пресс-службе УФСБ по Удмуртии не ответили на звонки “Ъ-Удмуртия”, в пресс-службах следственного управления СК и МВД по Удмуртии, а также контрольном комитете информацию не комментируют.

Напомним, сегодня стало известно, что Ольга Филиппова написала заявление об уходе с поста председателя государственного контрольного комитета Удмуртии по собственному желанию с 9 марта. Она проработала в этой должности два месяца. Ранее она занимала пост руководителя управления Минюста РФ по Удмуртии.