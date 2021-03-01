Удмуртский чиновник вернулся с пенсии

Ленинский райсуд Ижевска восстановил в должности председателя государственного контрольного комитета Удмуртии (ГКК) 62-летнего Бориса Сарнаева. Он был уволен в конце 2020 года после решения Госсовета республики снизить предельный возраст для занимающих эту должность с 65 до 60 лет. Одновременно Верховный суд Удмуртии признал это снижение законным. Эксперт не исключает, что районный суд встал на сторону чиновника из-за процедурных нарушений при его увольнении.

Иск Бориса Сарнаева к ГКК и Госсовету был частично удовлетворен в пятницу, 26 февраля. Суд восстановил его в должности и взыскал с работодателя средний заработок за период вынужденного прогула. Чиновник также требовал компенсировать ему моральный вред в размере 250 тыс. руб., но в этой части иск был удовлетворен только на 10 тыс. руб. Чем руководствовался суд, пока неизвестно: мотивировочная часть решения будет изготовлена позднее.

Борис Сарнаев лишился должности председателя ГКК 16 декабря 2020 года из-за возраста. Этому предшествовало принятие поправок в региональное законодательство, которые снизили предельный возраст службы для главы ГКК с 65 до 60 лет. Сам господин Сарнаев тогда говорил, что Госсовет принял изменения специально для его увольнения, поскольку он занимал «принципиальную позицию в рамках осуществления внешнего финансового контроля». Напомним, в феврале 2020 года Борис Сарнаев заявил о финансовых нарушениях при исполнении республиканского бюджета-2019 на сумму 2,3 млрд руб. В ответ некоторые депутаты назвали его отчет необъективным, а председатель правительства республики Ярослав Семенов заявил, что бюджету не было причинено ущерба и ГКК ищет нарушения, чтобы «повысить значимость своей работы».

Борис Сарнаев пояснил “Ъ”, что удовлетворен решением суда, однако прокомментировать его не может, поскольку еще не видел мотивировочной части.

В пресс-службе Госсовета от комментариев отказались.

Интересно, что в тот же день, 26 февраля, Верховный суд Удмуртии отказал господину Сарнаеву в иске к Госсовету и главе республики Александру Бречалову о признании незаконными поправок, снизивших предельный возраст для его должности. Чем руководствовался суд, пока также неизвестно.

Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский не исключает, что Борис Сарнаев смог восстановиться в должности из-за процедурных нарушений, допущенных при его увольнении.

«Верховный и районный суды рассматривали разные вопросы: законность изменений республиканского закона и законность собственно увольнения. И как раз в трудовых спорах суды чаще встают на сторону работников, а не работодателей»,— пояснил юрист “Ъ”.

И. о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин считает, что до публикации мотивировочных частей судебных решений делать какие-то выводы преждевременно. Однако уже сейчас ситуация приняла очертания затяжного политического конфликта, констатирует эксперт: «Очевидно, это не финал истории, она будет длиться еще долго».

Михаил Красильников, Ижевск