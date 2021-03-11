Ольга Филиппова покидает пост председателя ГКК Удмуртии

Ольга Филиппова написала заявление о сложении полномочий председателя государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии по собственному желанию. Она заняла этот пост в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба госсовета республики.

Напомним, что ранее Ленинский райсуд Ижевска восстановил в должности председателя ГКК Удмуртии 62-летнего Бориса Сарнаева. Он был уволен в конце 2020 года после решения госсовета республики снизить предельный возраст для занимающих эту должность с 65 до 60 лет. Одновременно Верховный суд Удмуртии признал это снижение законным. Позже господина Сарнаева не пустили на работу.

Подробности читайте в материалах «Удмуртский чиновник вернулся с пенсии» и «С пенсии возврата нет».