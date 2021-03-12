Центротзывком

Центризбирком (ЦИК) получит право вносить представление об отзыве рекомендованных им членов региональных комиссий, включая и их председателей, в случае утраты доверия или плохой работы. Такие поправки будут внесены в законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина и Дмитрия Медведева, который был в четверг рекомендован к принятию во втором чтении. Кроме того, избиркомам разрешат сокращать в бюллетенях информацию о кандидатах и партсписках, если их там окажется более десяти. Права отзыва своих выдвиженцев давно добивалась глава ЦИКа Элла Памфилова, но эти полномочия могут быть использованы и в интересах региональных властей, считает эксперт.

Законопроект, принятый в первом чтении 23 декабря 2020 года, вносился в Госдуму ради приведения закона о выборах президента в соответствие с обновленной Конституцией. В частности, в нем была прописана норма, разрешающая Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву баллотироваться еще на два президентских срока, и новое требование для кандидатов в президенты о проживании в России в течение как минимум 25 лет (вместо прежних 10). Были там и несколько технических поправок в закон о гарантиях избирательных прав, включая возрастной ценз для кандидата в главы ЦИКа (не моложе 30 лет).

Однако ко второму чтению профильный комитет Думы по контролю и регламенту внес в этот документ еще несколько существенных поправок, касающихся избирательного процесса. Главная из них — предоставление Центризбиркому права отзывать членов региональных комиссий, назначенных по его рекомендации (закон обязывает заксобрания и губернаторов делегировать в региональные избиркомы по одному члену по представлению ЦИКа, а один из его выдвиженцев по сложившейся практике становится председателем комиссии). Для этого ЦИК должен будет внести в соответствующий орган мотивированное представление вместе с кандидатурой на замену. Отозвать члена избиркома нельзя будет в первый год его полномочий и во время избирательных кампаний.

Сейчас члены региональных избиркомов могут досрочно лишиться полномочий по собственному желанию или из-за нарушения закона. Элла Памфилова не раз жаловалась на отсутствие у ЦИКа возможности отзывать «своих» избиркомовцев в случае утраты доверия или недовольства их работой. В интервью ТАСС в ноябре 2020 года она назвала такую асимметрию «очевидным парадоксом» и сообщила, что попросила Владимира Путина поддержать соответствующие поправки в закон.

«Это вполне логично: если в зону ответственности ЦИКа входит все, что происходит на выборах, то хотя бы такой небольшой рычажок управления надо добавлять»,— пояснила госпожа Памфилова.

Конфликты с главами региональных избиркомов возникали у госпожи Памфиловой неоднократно. Так, в июне 2016 года ЦИК выразил недоверие многолетнему главе Мособлизбиркома Иреку Вильданову, после чего тот написал заявление о сложении полномочий. В августе того же года ЦИК выразил недоверие главе Новгородского облизбиркома Борису Алексееву, но тот ушел лишь через несколько месяцев, после истечения полномочий. А в 2020 году ЦИК добился отставки главы избиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко, который ушел по собственному желанию лишь после троекратного признания неудовлетворительной работы его комиссии и вотума недоверия от ЦИКа.

Другие новые поправки вносят изменения непосредственно в процедуру выборов в Госдуму. Одна из них касается информации о кандидатах в избирательных бюллетенях. Теперь, если кандидатов будет более десяти, местный избирком по согласованию с ЦИКом может принять решение не указывать информацию об основном месте работы кандидата или о том, что он является депутатом на непостоянной основе, а также принадлежность к партии или общественному объединению. А в случае с более чем десятью партсписками в бюллетене можно будет не указывать фамилии, имена и отчества кандидатов как из федеральной, так и из региональной части списка. При этом полная информация должна размещаться в специальном информационном материале в кабине или другом специально оборудованном месте для тайного голосования либо на информационном стенде.

Поправки также закрепляют право ЦИКа формировать специальные территориальные комиссии по дистанционному электронному голосованию и создавать избиркомы на федеральных территориях. Пока в России таковая всего одна — «Сириус», и ЦИК уже сформировал там комиссию.

Наконец, еще одна поправка разрешает в определенных случаях увеличить число дополнительных переносных ящиков для голосования вне участка с одного до двух. Сейчас на участке должно быть от одной до трех переносных урн в зависимости от числа избирателей, а в особых случаях можно иметь один запасной ящик.

Практически все одобренные ко второму чтению поправки были разработаны экспертным советом по совершенствованию избирательного законодательства при комитете по регламенту. Глава совета, депутат Госдумы и один из авторов поправок Дмитрий Ламейкин («Единая Россия») пояснил “Ъ”, что все предложенные законодательные изменения продиктованы сложившейся практикой и имеют в большинстве уточняющий характер. Норма о сокращении информации о кандидатах в бюллетенях не направлена на дискриминацию тех или иных политических сил, уверяет депутат: «Речь ни в коем случае не идет о том, чтобы кого-то включать, а кого-то нет. Речь идет о том, что длинный бумажный бюллетень будет сложно читать самим же избирателям. Дополнительная информация все равно будет размещена на избирательных участках и будет общедоступна».

Господин Ламейкин также подчеркнул, что длинный нестандартный бюллетень приводит и к удорожанию печати, и к появлению сложностей для технических средств голосования.

С одной стороны, норма об отзыве членов региональных комиссий укрепляет Центризбирком, но с другой — лишает иммунитета назначенных им людей, например, в случае столкновения с региональными интересами, рассуждает политолог Алексей Макаркин. «Если ЦИК направляет какого-то человека в регион, то дает ему соответствующие полномочия и выражает доверие. Но теперь будет легче снять человека, и нет гарантий, что ЦИК в случае регионального конфликта встанет на сторону своего кандидата. То есть, например, не придется ли самому ЦИКу в таком случае уступать?» — задается вопросом эксперт.

Елена Рожкова