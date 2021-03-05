Избирательный фронт

Близкий к администрации президента Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол на тему общественного наблюдения на выборах. Эксперты сошлись во мнении, что в обществе растет запрос на легитимацию выборов и важную роль в этом играет именно непредвзятое общественное наблюдение. А поскольку «деструктивные силы» пытаются вмешаться во внутреннюю политику России и манипулировать мнением россиян, работа наблюдателей, по выражению одного из участников мероприятия, становится похожа на защиту Отечества.

«Мы должны понимать, что чем больше Россия сегодня участвует в независимом наблюдении и осуществляет общественный контроль за выборами, тем меньше возможность у деструктивных сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, потому что такие попытки предпринимаются постоянно»,— заявила на круглом столе член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова. Она отметила, что в этом году запущена «беспрецедентная» обучающая программа для наблюдателей и к осенним выборам ассоциация планирует подготовить около 100 тыс. человек.

Напомним, общественное наблюдение за выборами законодательно возродилось в России в 2017 году. Но если до 2005 года общественные организации могли делегировать своих наблюдателей на выборы напрямую, то сейчас они могут это делать только через общественные палаты.

Близкий к администрации президента политолог, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин, развил тему вражеского вмешательства, заявив, что работа наблюдателей позволяет «сдерживать внешнюю интервенцию деструктивных политических игроков». «Фактически наблюдатели становятся в один ряд с защитниками родины, и не важно, что эта агрессия — информационная и пропагандистская. Лиха беда начало»,— сказал он. При этом сам Запад Россию, конечно, ничему хорошему научить не может, уверен политолог. «У них изначально избирательная система заточена таким образом, что не обжулишь — не поедешь. А наша система заточена под чистоту, и это крайне важно, потому что беспрецедентное информационное давление западных СМИ на российское общественное мнение существенно уронило доверие к институту выборов»,— отметил господин Данилин.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, работавший наблюдателем на выборах в странах Европы, Азии и Латинской Америки, тоже отметил преимущества российских выборов: «В большинстве из этих стран, конечно же, нет такого внимания, которое уделяется в России с точки зрения видеофиксации, институционализации самого факта существования наблюдателей». Напомним, на выборах-2021 планируется оборудовать видеонаблюдением более 43 тыс. избирательных участков — это почти половина от всех участков.

Практически все участники круглого стола сошлись во мнении, что в России растет запрос на легитимацию выборов и наблюдение станет основой этого процесса. При этом общественное наблюдение имеет явные преимущества перед партийным, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, ведь за каждой партией стоит конкретный интерес, а общественные наблюдатели объективны и непредвзяты. По представленным на круглом столе данным ВЦИОМа (опрос проходил в ноябре 2020 года), 57% россиян считают, что выборы и подсчет голосов в России проходят честно, противоположное мнение у 29% опрошенных. В том, что присутствие наблюдателей на участках повышает честность выборов, уверены 45% респондентов. Впрочем, ровно столько же считают, что наблюдатели не оказывают существенного влияния на честность избирательного процесса.

Однако в США доверие к выборам еще ниже, подчеркнул Владимир Шаповалов, после скандалов и кризисов минувшей президентской кампании 70% электората республиканцев заявили о недоверии ее результатам. «Это рекордная цифра падения доверия к выборам в самой крупной стране, которая всегда считает себя эталонной демократией»,— отметил эксперт. В России же серьезным вызовом для отработки манипуляторных технологий является интернет и соцсети, добавил господин Шаповалов и привел в качестве примера «некую карту нарушений», где 90% информации — фейки. Он не уточнил, о каком ресурсе идет речь, но проект под названием «Карта нарушений на выборах» уже много лет ведет движение в защиту прав избирателей «Голос».

С «картой нарушений» пропагандисты борются с момента ее создания в 2011 году, напоминает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. «Мы неоднократно делали запросы в те структуры, которые заявляют о недостоверной информации, но ответов нет»,— говорит он. Без ответа остались как минимум два запроса в Общественную палату РФ, в том числе после плебисцита по Конституции 2020 года. Одновременно прилагаются усилия по имитации фейков для дискредитации карты «Голоса», продолжает эксперт. «Мы были бы очень рады, если бы опубликовали информацию о том, кто проводил проверку и почему выявленный фейк таковым является»,— говорит он. Зачастую эти якобы фейки оказываются реальными нарушениями, а избиркомы и правоохранители реагируют на информацию из карты «Голоса», но предпочитают делать это непублично, резюмирует господин Мельконьянц.

Елена Рожкова