Вид на ковид

Пока пандемия коронавируса проходит положенные любой эпидемии этапы, игроки мирового фармацевтического рынка не упускают возможности заработать на препаратах, призванных ее побороть. Несколько российских предприятий, подогретые практически гарантированным правительством страны спросом и послаблениями ставшего гуттаперчевым в свете ЧС законодательства, уже производят миллионные дозы вакцин против COVID-19, сам геном которого у нас был секвенирован и расшифрован лишь год назад.

К слову, петербургский ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева, специалисты которого это сделали, в регистрационной гонке не участвует. Сейчас он проводит доклинические исследования собственного иммунобиологического препарата против коронавируса и завершит их в мае, а предварительные результаты «клиники» планирует получить до конца года.

Дмитрий Лиознов, временно исполняющий обязанности директора института, недавно дал оценку уровню популяционного иммунитета петербуржцев к новой инфекции. По его словам, антитела к вирусу SARS-CoV-2 имеет примерно половина горожан — переболевших или вакцинированных, а нужно еще не менее 20%. К формированию коллективного иммунитета по всей стране, считает вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, может привести вакцинирование 60% населения России к августу.

Внимание властей к превентивным мерам не ослабляет их желание помочь стране в уже сложившейся нездоровой ситуации. Так, компания «Фармасинтез», сменившая свои планы по производству на петербургском заводе препаратов для лечения онкологии на выпуск вакцины «Спутник V», начнет делать на иркутском предприятии препарат для лечения коронавируса ремдесивир. На этом МНН впервые был применен принятый в России в конце 2020 года закон о принудительном лицензировании, который в интересах национальной безопасности позволяет регистрировать и производить продукт, оригинальная формула которого все еще находится под патентной защитой, без согласия правообладателя, в данном случае — американской Gilead Sciences.

Елена Большакова, редактор Business Guide «Медицина»