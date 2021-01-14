Ремдисивир отправляют на лицензирование

Россия начнет производить препарат ремдесивир для лечения коронавируса, но без согласия создателя лекарства — правообладателя такой шаг разочаровал. Американская Gilead Sciences назвала решение о принудительном лицензировании ремдесивира «контрпродуктивным». В России это объясняется «интересами национальной безопасности». Препарат входит в рекомендации Минздрава по лечению коронавируса, а в США его применял даже Дональд Трамп. И после выдачи лицензии компания «Фармасинтез» сможет полностью обеспечить им российские медучреждения. При этом ВОЗ официально не рекомендует использовать ремдесивир, хотя именно на него возлагались самые большие надежды. Так зачем потребовалось принудительное лицензирование? И стоит ли препарат того? Разбирался Владислав Викторов.

«Не знаю, важны ли компании Gilead Sciences жизни россиян, но для нас они важны»,— примерно так глава «Фармасинтеза» Викрам Пуния объяснял необходимость запустить в России производство копии оригинального ремдесивира, которую компания разработала еще в феврале. Gilead была готова отпускать свое лекарство примерно за 30 тыс. руб. за флакон, а после принудительного лицензирования в России дженерик будет продаваться за 7,5 тыс. руб.

Однако дело тут не только в цене, отмечает гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк: «Эта процедура на территории России используется впервые. Она связана с тем, что препарат на корню скупается Соединенными Штатами. Даже вести переговоры с правообладателями, судя по всему, некорректно, потому что при любом течении переговоров этот препарат просто-напросто не может поступать на территорию России, потому что физически он во всем объеме производства уходит в Соединенные Штаты. Лицензия выдана на ограниченное время».

С одной стороны, решение о принудительном лицензировании ремдесивира может показаться сомнительным — все таки права на этот препарат принадлежат американской Gilead Sciences, как минимум до 2031 года, а значит, без их согласия выпускать лекарство нельзя. Но при детальном рассмотрении выясняется, что производителю все-таки придется заплатить владельцам патента. По оценкам главы компании «Фармасинтез», речь идет примерно о 1,5% от выручки или разовом платеже. Однако директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что на практике сумма может быть и выше, но это все равно выгоднее, чем закупать препарат на рыночных условиях: «Обычно суд назначает некую величину — это может быть 10-15%, может быть 5%. Но понятно, что эта сумма ничтожно меньше тех денег, которые придется заплатить правообладателю, если препарат закупать у оригинатора. Но основной вклад в ценник составляет интеллектуальная собственность или, в частности, затраты на клинические исследования. Конечно, это неприятная для компании правообладателей история, создается прецедент».

Но надо понимать, что столько шума поднимается вокруг противовирусного препарата, эффективность которого не доказана. А ВОЗ и вовсе не рекомендует его применять, объясняя это тем, что нет достоверных данных о том, что ремдесивир хоть как-то снижает смертность от коронавируса или число пациентов на ИВЛ. При этом стоимость курса лечения может обойтись в 60 тыс. руб. даже по минимальным российским ценам. Но в некоторых странах поиск эффективных методов лечения коронавируса сейчас идет по другому направлению. Поэтому рекомендации Минздрава использовать ремдесивир вызывают только вопросы, отмечает кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев:

«Каких-то убедительных данных о том, что ремдесивир является каким-то волшебным средством, нет.

Перспективно эффективность показали препараты на основе антител, которые действительно нейтрализуют вирус в организме, и ряд препаратов, выпущенных в той же самой Америке. У нас все-таки применяется плазма. А противовирусные препараты — некая дань трендам и борьба фармацевтических гигантов за доступ к финансированию. Ведь вхождение в протокол означает получение определенного финансирования».

В то же время в случае с ремдесивиром может действовать принцип «а чем мы хуже», говорят собеседники “Ъ FM”. США, например, также одобрили препарат для лечения коронавируса.