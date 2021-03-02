Голикова: коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к августу

Коллективный иммунитет к коронавирусу после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу, если граждане продолжат делать прививки такими же темпами, как сейчас, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, при увеличении темпов вакцинации достичь массового иммунитета можно будет и раньше.

«Если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации»,— сказала госпожа Голикова в интервью ТАСС. Она уточнила, что пока в стране не будет достигнут коллективный иммунитет, нужно соблюдать принятые ограничительные меры.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

По данным ВОЗ, антитела к коронавирусу есть у менее 10% мирового населения, поэтому единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация. В России с начала пандемии выявили более 4,2 млн зараженных. С 18 января в стране идет массовая вакцинация.