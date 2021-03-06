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Около 50% петербуржцев имеют антитела к коронавиурсу

Порядка 50% жителей Петербурга имеют антитела к COVID-19. Об этом заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По его словам, эти данные учитывают как переболевших, так и вакцинированных от коронавируса.

Господин Лиознов добавил, что для успешного формирования коллективного иммунитета в Петербурге необходимо, чтобы антитела появились еще у 20% жителей города, пишет ТАСС. При этом целевой показатель составляет 80-95%.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге COVID-19 подтвердили еще у 975 человек.

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