Кремль не получал от Киева инициатив о встрече в «нормандском формате»

Москва не получала инициатив о встрече в «нормандском формате» (Украина, РФ, Франция и ФРГ), контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он еще раз заявил, что Кремль не видел плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

9 марта господин Зеленский сообщил о готовности отдельно встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция и ФРГ) в случае отмены саммита. «Что касается конкретно визита или двусторонних контактов — каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он также сообщил, что телефонные переговоры между двумя президентами пока не планируются, но при необходимости они «могут быть достаточно оперативно согласованы». «Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку". И об этом всегда ведется речь на встречах министров и на встречах помощников президентов»,— сказал он.

10 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности плана мирного урегулирования ситуации: «Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования в Донбассе»,— сказал он. «У нас в этом плане ничего на столе не лежит. Никакого плана мы не видели»,— прокомментировал сегодня Дмитрий Песков.

По его словам, рост напряженности ситуации на линии соприкосновения в Донбассе вызывает обеспокоенность. «Любое повышение напряженности в таком горячем месте потенциально чревато различными провокациями. Учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи»,— сказал он.

Подробнее о плане урегулирования ситуации в Донбассе — в материале “Ъ” «"Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе».