«Мощный шаг» на пути к мимо в Донбассе

Продвигаемый Киевом новый план по урегулированию ситуации в Донбассе встретили в Москве с немалым скепсисом. В среду в МИД РФ и Кремле дали понять, что слышат о такой инициативе впервые. О том, что новая «дорожная карта», предложенная Киеву Парижем и Берлином, уже готова, ранее сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. Там уточнили: речь идет об «очень мощном шаге», который обсудят в конце марта советники лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция и ФРГ). Как объявил президент Зеленский, готовится встреча «четверки» и на высшем уровне. Впрочем, для Москвы эта новость тоже стала сюрпризом.
«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложили Франция и Германия. Первый раз слышу» — так отреагировал замглавы МИД РФ Андрей Руденко на просьбу журналистов прокомментировать новый план по Донбассу. Об отсутствии у него «информации о существовании» такого плана заявил в среду и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О существовании «конкретного плана», идею которого предложили во Франции и ФРГ, сообщил во вторник вечером глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в Киеве этот план доработали и готовы вынести на обсуждение на следующей встрече советников лидеров «нормандской четверки». Как уточнил в среду в эфире телеканала «Украина 24» советник по информационной политике делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, встреча пройдет в конце марта — «до этого времени план конфиденциален». При этом он добавил: «Россия в курсе, что происходит».
Андрей Ермак действительно не сообщил никаких деталей плана. Он лишь обмолвился о создании неких «кластеров», которые в случае согласования могут стать основой «для “дорожной карты” для установления мира на Донбассе, возвращения оккупированных Россией территорий и проведения местных выборов». Новую инициативу он при этом назвал «очень мощным шагом», заверив, что она «абсолютно соответствует духу и принципу минских договоренностей» и нормам международного права. «Ждем позицию со стороны России»,— добавил он, отметив: если РФ не поддержит проект, то это будет означать, что она не желает прекращения войны.
По сути, речь идет об уточнении отдельных пунктов минских соглашений. Говоря о «новом плане» Украины, эксперт предположил, что «речь идет о некой новой версии “дорожной карты” по реализации минских соглашений».
То, что такой документ существует и «мигрирует где-то в “нормандском формате” на уровне заседаний советников», подтвердил “Ъ” представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник. По его словам, это не первый подобный документ, который предлагает Киев. «Есть принципиальная проблема: Украина занимается имитацией бурной деятельности и вносит разные документы в разные переговорные форматы»,— отметил господин Мирошник, назвав заявление Андрея Ермака «очередным информационным всплеском со стороны Украины». В том же ключе высказался первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Но думаю, в Киеве просто готовы изобретать велосипед, чтобы просто не выполнять эти соглашения»,— сказал он «РИА Новости».
Напомним, что в ноябре прошлого года стороны уже пытались согласовать «дорожную карту» урегулирования конфликта, два варианта которой тогда представили Киев и Донбасс. Успехом эта попытка не увенчалась. Пока же главное достижение переговоров, как подчеркивают на Украине, это перемирие. «На сегодняшний день наиболее значимым достижением является многомесячный режим прекращения огня, который, к сожалению, бывает с элементами провокаций»,— отметил Андрей Ермак. По его словам, «сегодня существуют все условия, чтобы этот режим выполнялся», но в последние месяцы «провокации критически увеличивались».
Действительно, то, что ситуация в Донбассе обострилась, не скрывают ни в Киеве, ни в самопровозглашенных республиках.
«Обстреливают из гранатометов, “Грады” (украинские военные.— “Ъ”) использовали»,— сказал он “Ъ”. «С января перемирие де-факто прервано, случился резкий всплеск — десять погибших, а в феврале — 11,— также отметил господин Фесенко.— Первые нарушения были уже в сентябре. И периодически, один-два раза в месяц, были грубые нарушения со стороны пророссийских боевиков. Наши источники говорят, что в этом участвуют российские снайперские группы, которые приезжают потренироваться в Донбасс. У нас это рассматривают как традиционную военную тактику России с целью принудить Украину выполнять российские условия».
По данным же мониторинговой миссии ОБСЕ, 9 марта в Донбассе всего было зафиксировано 114 нарушений режима тишины. Для сравнения, 9 декабря таких нарушений было 61, а 9 сентября — одно. Согласно последнему двухнедельному отчету ОБСЕ, с 8 по 21 февраля было установлено 2048 случаев нарушения перемирия.
Об этом, в частности, во вторник заявил Владимир Зеленский. «Я это сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в “нормандском формате”, я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров “нормандской четверки”. Как говорят, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно»,— добавил украинский лидер, не поясняя, как именно он намерен переговорить тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.
Для РФ такие заявления стали сюрпризом. «По саммиту никаких договоренностей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне»,— прокомментировал в среду Андрей Руденко. «Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей,— сказал Дмитрий Песков.— В первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты (на саммите “четверки” в декабре 2019 года.— “Ъ”) в Париже».
«Вы знаете, что президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем»,— сказал он.