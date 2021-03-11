«Мощный шаг» на пути к мимо в Донбассе

Продвигаемый Киевом новый план по урегулированию ситуации в Донбассе встретили в Москве с немалым скепсисом. В среду в МИД РФ и Кремле дали понять, что слышат о такой инициативе впервые. О том, что новая «дорожная карта», предложенная Киеву Парижем и Берлином, уже готова, ранее сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. Там уточнили: речь идет об «очень мощном шаге», который обсудят в конце марта советники лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция и ФРГ). Как объявил президент Зеленский, готовится встреча «четверки» и на высшем уровне. Впрочем, для Москвы эта новость тоже стала сюрпризом.

«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложили Франция и Германия. Первый раз слышу» — так отреагировал замглавы МИД РФ Андрей Руденко на просьбу журналистов прокомментировать новый план по Донбассу. Об отсутствии у него «информации о существовании» такого плана заявил в среду и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О существовании «конкретного плана», идею которого предложили во Франции и ФРГ, сообщил во вторник вечером глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в Киеве этот план доработали и готовы вынести на обсуждение на следующей встрече советников лидеров «нормандской четверки». Как уточнил в среду в эфире телеканала «Украина 24» советник по информационной политике делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, встреча пройдет в конце марта — «до этого времени план конфиденциален». При этом он добавил: «Россия в курсе, что происходит».

Андрей Ермак действительно не сообщил никаких деталей плана. Он лишь обмолвился о создании неких «кластеров», которые в случае согласования могут стать основой «для “дорожной карты” для установления мира на Донбассе, возвращения оккупированных Россией территорий и проведения местных выборов». Новую инициативу он при этом назвал «очень мощным шагом», заверив, что она «абсолютно соответствует духу и принципу минских договоренностей» и нормам международного права. «Ждем позицию со стороны России»,— добавил он, отметив: если РФ не поддержит проект, то это будет означать, что она не желает прекращения войны.

Руководитель украинского центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко сообщил “Ъ”, что кластеры, скорее всего, означают «некие блоки взаимосвязанных вопросов, которые могут быть основой для компромисса».

По сути, речь идет об уточнении отдельных пунктов минских соглашений. Говоря о «новом плане» Украины, эксперт предположил, что «речь идет о некой новой версии “дорожной карты” по реализации минских соглашений».

То, что такой документ существует и «мигрирует где-то в “нормандском формате” на уровне заседаний советников», подтвердил “Ъ” представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник. По его словам, это не первый подобный документ, который предлагает Киев. «Есть принципиальная проблема: Украина занимается имитацией бурной деятельности и вносит разные документы в разные переговорные форматы»,— отметил господин Мирошник, назвав заявление Андрея Ермака «очередным информационным всплеском со стороны Украины». В том же ключе высказался первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Но думаю, в Киеве просто готовы изобретать велосипед, чтобы просто не выполнять эти соглашения»,— сказал он «РИА Новости».

Напомним, что в ноябре прошлого года стороны уже пытались согласовать «дорожную карту» урегулирования конфликта, два варианта которой тогда представили Киев и Донбасс. Успехом эта попытка не увенчалась. Пока же главное достижение переговоров, как подчеркивают на Украине, это перемирие. «На сегодняшний день наиболее значимым достижением является многомесячный режим прекращения огня, который, к сожалению, бывает с элементами провокаций»,— отметил Андрей Ермак. По его словам, «сегодня существуют все условия, чтобы этот режим выполнялся», но в последние месяцы «провокации критически увеличивались».

Действительно, то, что ситуация в Донбассе обострилась, не скрывают ни в Киеве, ни в самопровозглашенных республиках.

По словам Родиона Мирошника, с 28 февраля число обстрелов увеличилось в пять-шесть раз.

«Обстреливают из гранатометов, “Грады” (украинские военные.— “Ъ”) использовали»,— сказал он “Ъ”. «С января перемирие де-факто прервано, случился резкий всплеск — десять погибших, а в феврале — 11,— также отметил господин Фесенко.— Первые нарушения были уже в сентябре. И периодически, один-два раза в месяц, были грубые нарушения со стороны пророссийских боевиков. Наши источники говорят, что в этом участвуют российские снайперские группы, которые приезжают потренироваться в Донбасс. У нас это рассматривают как традиционную военную тактику России с целью принудить Украину выполнять российские условия».

По данным же мониторинговой миссии ОБСЕ, 9 марта в Донбассе всего было зафиксировано 114 нарушений режима тишины. Для сравнения, 9 декабря таких нарушений было 61, а 9 сентября — одно. Согласно последнему двухнедельному отчету ОБСЕ, с 8 по 21 февраля было установлено 2048 случаев нарушения перемирия.

Несмотря на провал переговорного процесса, в Киеве утверждают, что готовится новая встреча лидеров «нормандской четверки».

Об этом, в частности, во вторник заявил Владимир Зеленский. «Я это сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в “нормандском формате”, я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров “нормандской четверки”. Как говорят, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно»,— добавил украинский лидер, не поясняя, как именно он намерен переговорить тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

Для РФ такие заявления стали сюрпризом. «По саммиту никаких договоренностей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне»,— прокомментировал в среду Андрей Руденко. «Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей,— сказал Дмитрий Песков.— В первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты (на саммите “четверки” в декабре 2019 года.— “Ъ”) в Париже».

Однако возможность встречи господ Зеленского и Путина Дмитрий Песков исключать не стал.

«Вы знаете, что президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем»,— сказал он.

Марина Коваленко