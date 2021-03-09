Зеленский готов отдельно встретиться с Путиным, Макроном и Меркель в случае отмены «нормандского» саммита

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки» — президентом России Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в случае отмены саммита. Он отметил, что постоянно откладывать переговоры нельзя.

«Готовится "нормандская встреча". Она должна быть. Не будет встречи в "нормандском формате" — я найду формат, в котором встречусь с каждым из них по отдельности. Откладывать решение этого вопроса не получится»,— сказал господин Зеленский во время форума «Украина 30» (цитата по «112 Украина»).

Владимир Зеленский напомнил о предстоящем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Киев ранее анонсировал его 17 марта. Заседание пройдет на фоне блокировки некоторых украинских телеканалов и санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Президент Украины считает, что это не должно повлиять на ход переговоров.

«Я считаю, что если люди со здравым умом — это не должно влиять, но вы понимаете, что последствия есть: мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте»,— сказал господин Зеленский.

О росте напряженности в Донбассе — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».