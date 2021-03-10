Украина заявила о готовности плана по урегулированию в Донбассе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, он был предложен Францией и Германией, доработан Украиной и теперь ждет одобрения России.

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украины, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права... Подчеркиваю, план мирный — на столе... и мы очень ожидаем такой же позиции со стороны РФ»,— сказал господин Ермак на онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год», организованной Немецким обществом внешней политики (цитата по «Укринформ»).

Господин Ермак считает, что если Москва не согласится на этот план, значит она «не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса». По его словам, этот план — «очень мощный шаг» со стороны Германии и Франции.

О росте напряженности в Донбассе — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».