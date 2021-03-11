В России третий день подряд выявили менее 10 тысяч заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 9270 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне выявили на 2% меньше заболевших — 9079. Общее число заразившихся достигло 4 360 823.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
- Москва — 1281 (995 279 за все время),
- Санкт-Петербург — 961 (377 748),
- Нижегородская область — 376 (100 773),
- Московская область — 358 (220 778),
- Самарская область — 250 (51 464).
Умерли за последние сутки 459 человек, накануне на 1,5% больше — 466, всего с начала пандемии — 90 734. Выздоровели 14 006 человек, всего — 3 959 533.
Регионы—лидеры по числу умерших:
- Москва — 54 (15 601 с начала пандемии),
- Санкт-Петербург — 40 (11 527),
- Московская область — 28 (4991),
- Воронежская область — 20 (2062),
- Ростовская область — 18 (3260).
В мире за время пандемии заболели более 118 млн человек, умерли 2,6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (29,1 млн), Индии (11,3 млн) и Бразилии (11,2 млн). Россия занимает четвертое место.
В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости массовой иммунизации детей. По ее словам, дети легко переносят вирус и у них быстро вырабатывается иммунитет. Массовая вакцинация от коронавируса в России идет с января, зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВакКорона».
Как Россия год прожила с коронавирусом, читайте в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».