В России третий день подряд выявили менее 10 тысяч заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 9270 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне выявили на 2% меньше заболевших — 9079. Общее число заразившихся достигло 4 360 823.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1281 (995 279 за все время),

Санкт-Петербург — 961 (377 748),

Нижегородская область — 376 (100 773),

Московская область — 358 (220 778),

Самарская область — 250 (51 464).

Умерли за последние сутки 459 человек, накануне на 1,5% больше — 466, всего с начала пандемии — 90 734. Выздоровели 14 006 человек, всего — 3 959 533.

Регионы—лидеры по числу умерших:

Москва — 54 (15 601 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 40 (11 527),

Московская область — 28 (4991),

Воронежская область — 20 (2062),

Ростовская область — 18 (3260).

В мире за время пандемии заболели более 118 млн человек, умерли 2,6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (29,1 млн), Индии (11,3 млн) и Бразилии (11,2 млн). Россия занимает четвертое место.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости массовой иммунизации детей. По ее словам, дети легко переносят вирус и у них быстро вырабатывается иммунитет. Массовая вакцинация от коронавируса в России идет с января, зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВакКорона».

Как Россия год прожила с коронавирусом, читайте в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».