Володин заявил о снижении зависимости России от доллара

Россия стала чаще использовать расчет в национальных валютах в торговле с другими странами, последовательно снижая зависимость от доллара, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза.— “Ъ”) у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией»,— сказал господин Володин.

Он напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния. Теперь в нее включены японская йена и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно, а доли доллара США и евро снижены с 45 до 35%, доля фунта стерлингов сохранилась на уровне 10%.

Ранее председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар США останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но российской экономике необходимо снижать зависимость от него. Сокращение зависимости также считает необходимым заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, это нужно сделать из-за новых возможных санкций США.

Подробнее о целесообразности ухода от американской валюты — в материале “Ъ FM” «Резервы разворачиваются на Восток».