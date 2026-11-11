После обращения ФСБ прекращена отставка судьи Пермского краевого суда
Обновлено
Квалификационная коллегия судей Пермского края прекратила отставку судьи Ольги Васильевой. Как сообщается в релизе по итогам коллегии, такое решение принято единогласно в ходе тайного голосования в связи с несоблюдением запретов и ограничений, установленным законом «О статусе судей в Российской Федерации». Как следует из повестки заседания ККС, этому предшествовало обращение врио начальника УФСБ по Пермскому краю, которые были рассмотрены комиссией. Согласно открытым данным, в Пермском краевом суде Ольга Васильева рассматривала гражданские дела. Решение коллегии госпожа Васильева может обжаловать в Верховном суде РФ.
По данным «Ъ-Прикамье», возможное нарушение ограничений и запретов судья допустила после ухода в отставку.
Согласно закону «О статусе судей в Российской Федерации», отставкой признается почетный уход или почетное удаление судьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.