МИД РФ призвал уменьшить зависимость от «токсичного» доллара

Россия должна принять меры, чтобы сократить зависимость от американской валюты, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, шаги необходимо предпринять из-за новых возможных санкций США.

«Нам необходимо отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы избавиться от зависимости от этого токсичного источника постоянных враждебных действий… Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях»,— сказал он в интервью Bloomberg. Какие именно меры Россия должна предпринять, чтобы ослабить свою зависимость от доллара, Сергей Рябков не уточнил. По его словам, МИД РФ не отвечает за экономическую политику государства.

По мнению дипломата, сейчас напряженность американо-российских отношений сильнее, даже чем во времена СССР. «Ничего подобного не было не только с точки зрения отсутствия доверия, но и относительно взаимной неприязни… Эмоции настолько накалены, что мы не увидим никаких улучшений в течение долгого-долгого времени»,— добавил он. Господин Рябков напомнил, что за последние несколько лет США ввели около 90 раундов санкций в отношении России. Они затрагивали государственные банки и корпорации, нефтегазовый сектор, высших должностных лиц и крупных предпринимателей.

Новый президент США Джо Байден уже назвал Россию одной из главных угроз для национальной безопасности государства. Основные разногласия Вашингтона и Москвы касаются строительства трубопровода «Северного потока-2», ситуации с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, масштабной хакерской атаки на федеральные министерства США. 23 февраля пресс-секретарь господина Байдена Джен Псаки заявила, что в ближайшие несколько недель США ответят на недружественные шаги России.

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