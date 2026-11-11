Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СКР.
Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Произошел несчастный случай — он упал с лестницы в отеле в Якутии, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».
Следственные органы СКР по Якутии расследуют уголовное дело по факту гибели Сергея Соседова. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Виталию Кондратенко подготовить подробный отчет о ходе расследования.
За свою карьеру Сергей Соседов сотрудничал с изданиями «Вечерняя Москва» и «Лига наций». Входил в состав жюри российских музыкальных программ «Суперстар!» и «Ты — суперстар!», а также телешоу X Factor на Украине. Церемония прощания с критиком прошла 30 сентября на Троекуровском кладбище в Москве.