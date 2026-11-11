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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СКР.
Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Произошел несчастный случай — он упал с лестницы в отеле в Якутии, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».
Следственные органы СКР по Якутии расследуют уголовное дело по факту гибели Сергея Соседова. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Виталию Кондратенко подготовить подробный отчет о ходе расследования.
За свою карьеру Сергей Соседов сотрудничал с изданиями «Вечерняя Москва» и «Лига наций». Входил в состав жюри российских музыкальных программ «Суперстар!» и «Ты — суперстар!», а также телешоу X Factor на Украине. Церемония прощания с критиком прошла 30 сентября на Троекуровском кладбище в Москве.

В Москве простились с Сергеем Соседовым

Церемония началась в 11:00, она была открыта для всех желающих
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Церемония началась в 11:00, она была открыта для всех желающих

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Мать Сергея Соседова (в центре) и брат (справа) на церемонии
2/242/24

Мать Сергея Соседова (в центре) и брат (справа) на церемонии

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Артист Александр Песков (третий слева) и певица Азиза (в центре) на церемонии
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Артист Александр Песков (третий слева) и певица Азиза (в центре) на церемонии

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Певица Азиза произносит речь
4/244/24

Певица Азиза произносит речь

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Журналист Антон Красовский (в центре)
5/245/24

Журналист Антон Красовский (в центре)

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Певец Алексей Глызин (слева) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный
6/246/24

Певец Алексей Глызин (слева) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Продюсер Леонид Дзюник выступает на церемонии
7/247/24

Продюсер Леонид Дзюник выступает на церемонии

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Певица Алена Иванцова (в центре)
8/248/24

Певица Алена Иванцова (в центре)

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Телеведущий Вадим Такменев
9/249/24

Телеведущий Вадим Такменев

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Певица Наталья Штурм (справа)
10/2410/24

Певица Наталья Штурм (справа)

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Певица Виктория Пьер-Мари произносит речь
11/2411/24

Певица Виктория Пьер-Мари произносит речь

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Журналист Алексей Остудин (слева) и телеведущий Вадим Такменев
12/2412/24

Журналист Алексей Остудин (слева) и телеведущий Вадим Такменев

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Композитор Виталий Окороков
13/2413/24

Композитор Виталий Окороков

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Журналист Алексей Остудин
14/2414/24

Журналист Алексей Остудин

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Певец Алексей Елистратов
15/2415/24

Певец Алексей Елистратов

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Певец Игорь Наджиев
16/2416/24

Певец Игорь Наджиев

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Певица Наталья Гулькина
17/2417/24

Певица Наталья Гулькина

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Траурные венки прислали фонд Игоря Сандлера и телеканал НТВ, на котором критик вел несколько шоу
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Траурные венки прислали фонд Игоря Сандлера и телеканал НТВ, на котором критик вел несколько шоу

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Глава компании «Si-Records» Игорь Сандлер
19/2419/24

Глава компании «Si-Records» Игорь Сандлер

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Певец Юрий Титов
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Певец Юрий Титов

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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