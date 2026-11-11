В Пулково задержаны или отменены более 30 рейсов после атаки БПЛА

Среди задержанных — рейсы в Сыктывкар, Самару, Сочи, Архангельск, Владикавказ, Казань, Грозный, Краснодар, Нижнекамск, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды, Красноярск, Салехард, Иркутск, Мурманск, Нальчик, а также шесть рейсов в Москву и два — в Калининград.