В Пулково задержаны или отменены более 30 рейсов после атаки БПЛА
Среди задержанных — рейсы в Сыктывкар, Самару, Сочи, Архангельск, Владикавказ, Казань, Грозный, Краснодар, Нижнекамск, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды, Красноярск, Салехард, Иркутск, Мурманск, Нальчик, а также шесть рейсов в Москву и два — в Калининград.
Отменен вылет в Стамбул и по одному — в Москву, Казань и Тбилиси. Пассажирам задержанных рейсов, уточнили в аэропорту, предоставляют информацию о местах получения питания и напитков.
Аэропорт Пулково приостанавливал работу более чем на шесть часов. К 7:15 мск он стал принимать и отправлять самолеты по согласованию, а через 15 минут, по данным Росавиации, возобновил работу в штатном режиме.