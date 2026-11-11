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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
ИндустрииАвиация

В Пулково задержаны или отменены более 30 рейсов после атаки БПЛА

В петербургском аэропорту Пулково задержаны или отменены 33 рейса на вылет, свидетельствуют данные онлайн-табло. За ночь над Ленинградской областью сбили 150 беспилотников, три человека пострадали.
Среди задержанных — рейсы в Сыктывкар, Самару, Сочи, Архангельск, Владикавказ, Казань, Грозный, Краснодар, Нижнекамск, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды, Красноярск, Салехард, Иркутск, Мурманск, Нальчик, а также шесть рейсов в Москву и два — в Калининград.
Отменен вылет в Стамбул и по одному — в Москву, Казань и Тбилиси. Пассажирам задержанных рейсов, уточнили в аэропорту, предоставляют информацию о местах получения питания и напитков.
Аэропорт Пулково приостанавливал работу более чем на шесть часов. К 7:15 мск он стал принимать и отправлять самолеты по согласованию, а через 15 минут, по данным Росавиации, возобновил работу в штатном режиме.
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