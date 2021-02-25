Резервы разворачиваются на Восток

Минфин заменил доллары и евро юанями и иенами. На азиатские валюты теперь приходится пятая часть Фонда национального благосостояния (ФНБ). Причина — повышение доходности и уход от геополитических рисков. Подобный маневр проводил Центробанк в отношении международных резервов: доля американской валюты уменьшалась в пользу юаней и золота. В Министерстве иностранных дел призвали вообще уходить от долларовых расчетов. Но все собеседники “Ъ FM” отметили, что альтернативы этой валюте на мировом рынке нет. Подробности — у Сергея Гусева.

Валютная часть Фонда национального благосостояния теперь на 20% состоит из активов в юане и иене. А доля долларов и евро уменьшилась до трети для каждой из валют. Минфин объясняет это поиском большей доходности и «диверсификацией инвестиционных рисков». Под второй формулировкой скрывается страх перед санкциями. И это, скорее всего, основной мотив, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:

«Нет большей доходности в иене точно, в юане с какими-то оговорками можно поискать, но меньшая прозрачность рынка не позволит вложить резервы, поскольку там довольно жесткие ограничения. Никто не собирается угрожать российским резервам. Тому же Западу выгодно — это потоки капитала, которые питают их экономики. Поэтому это беспокойство в первую очередь российских властей. И в каком-то смысле перемещение резервов позволяет, может быть, немножко, но досадить условному противнику».

Впрочем, не будь геополитики, структуру ФНБ все равно пора было менять. Новая роль Китая в экономике планеты и России дает для этого все основания, говорит руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова:

Последние годы значительно растет доля торговли с Китаем во внешнем обороте России. По последним оценкам, в 2020 году она составляет около 19%, в то время как доля Евросоюза в торговле снижается.

Поэтому, собственно, идет такая ребалансировка в соответствии с новой структурой торговли. Санкционные риски при этом, естественно, тоже в какой-то степени учитываются. Но, в общем-то, пока мы видим некоторое смягчение санкционной риторики, поэтому я бы не назвала это превалирующим соображением».

Почти три года назад Центробанк похожим образом менял структуру российских международных резервов. Доля долларовых активов сократилась вдвое, например, в пользу того же юаня. За любовь к китайской валюте СМИ то хвалили, то критиковали регулятор, в зависимости от того, доход или убыток приносили эти инвестиции. Но в любом случае объем резервов в целом за это время вырос почти до $600 млрд. Может быть, такая стратегия подойдет и частному инвестору? Диверсификация действительно важна, признает член совета директоров компании Vax Capital AG Кирилл Вихлянцев.

Но большинство привлекательных активов даже в развивающихся странах все равно можно купить за доллары, поэтому игра с непредсказуемыми валютами смысла обычно не имеет. «Валюта всегда зависит от тех или иных действий центральных банков. Особенно ярко это видно на примере юаня, который постоянно пытаются ослабить. Поэтому более насущный вопрос для частного инвестора, как правило, в подборе инструментов в той или иной валюте.

А на сегодняшний день самое большое количество инструментов, самый ликвидный рынок — это доллар США.

Для разнообразия можно добавить и юань, но, опять же, большинство и, наверное, наилучшие компании Китая торгуются в долларах США, и их можно купить просто в долларе»,— пояснил Вихлянцев.

Российское Министерство иностранных дел, в отличие от Минфина, в выражениях не стесняется. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что России нужно оградить себя от финансовой системы США, чтобы «устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий». Впрочем, все экономисты, с которыми беседовал “Ъ FM”, сходятся во мнении, что альтернативы доллару нет и в ближайшие годы точно не предвидится. Поэтому иметь дело с американской валютой все равно придется, даже когда речь идет о российских государственных резервах.