Мосгордума разбрасывается коммунистами

Исключенные из фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) депутаты Елена Шувалова и Дмитрий Локтев винят лидера московских коммунистов Валерия Рашкина. Тот обвинения отрицает и настаивает, что депутаты нарушили партийную дисциплину. Эксперт уверен, что Валерий Рашкин борется за «свое политическое выживание» для переизбрания в Госдуму. Принять изгнанных из фракции КПРФ коллег в свои ряды могут фракции «Яблока» и «Справедливой России».

Заседание фракции КПРФ, где шестью голосами против четырех были исключены из ее состава депутаты Елена Шувалова и Дмитрий Локтев (ранее оба были исключены из компартии.— “Ъ”) прошло вечером 9 марта. За исключение уже беспартийных депутатов проголосовали Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Любовь Никитина, Виктор Максимов, Леонид Зюганов и Сергей Савостьянов, против — Елена Янчук и Евгений Ступин. Депутат Екатерина Енгалычева на собрание фракции не пришла, но позднее раскритиковала решение коллег в соцсетях. Заседание фракции анонсировано не было и на сайте Мосгордумы не транслировалось. Однако Елена Шувалова выложила частичную видеозапись заседания, из которой следует, что собрание фракции было спонтанным и его участники повестку заранее не знали.

В пресс-службе фракции пояснили, что причиной исключения депутатов послужили их «систематические действия, дискредитирующие думскую фракцию коммунистов в глазах широкого спектра избирателей», то есть негативные публичные высказывания в адрес руководства и отдельных коллег. Исключение возможно согласно внутрипартийному документу — постановлению о фракции КПРФ в Мосгордуме. Таким образом, с начала созыва самая большая оппозиционная фракция в Мосгордуме уже сократилась с 13 до девяти человек.

Напомним, ранее оба депутата были исключены из КПРФ. Одним из поводов для исключения госпожи Шуваловой стал круглый стол в ноябре 2019 года, на который она пригласила Алексея Навального. Господина Локтева исключили из КПРФ в феврале этого года за невыполнение предвыборного меморандума московского горкома КПРФ. Сам депутат связывает свое исключение с тем, что он не поддержал проект городского бюджета в 2019 году.

Депутаты Мосгордумы Павел Тарасов, Дмитрий Локтев и Елена Николаева Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До исключения Елены Шуваловой и Дмитрия Локтева в Мосгордуме был только один внефракционный депутат — тележурналист Андрей Медведев. Как пояснил “Ъ” спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, господа Локтев и Шувалова по-прежнему будут пользоваться всеми правами депутата, позволяющими осуществлять законотворческую деятельность: «В Мосгордуме соблюдаются интересы всех парламентариев независимо от их партийной или фракционной принадлежности». Однако внефракционные депутаты не могут проводить круглые столы. Елена Шувалова считает это существенным минусом исключения из фракции.

Создать собственное депутатское объединение Елена Шувалова и Дмитрий Локтев не смогут — согласно принятым в декабре 2019 года поправкам для этого нужно как минимум девять депутатов. Однако регламент Мосгордумы не запрещает беспартийным и внефракционным депутатам примкнуть к какой-то другой фракции или объединению, которое захочет их принять. Такое желание изъявили лидеры фракций «Яблока» и «Справедливой России». Лидер фракции «Яблоко» Максим Круглов заявил “Ъ”, что готов «обсудить вопрос» о принятии во фракцию только Дмитрия Локтева, но не Елены Шуваловой. Она, по его словам, и сама вряд ли попросится, поскольку «исповедует радикальный коммунизм и даже частично сталинизм», что не соответствует ценностям «Яблока». Лидер фракции «Справедливой России» Магомет Яндиев сказал “Ъ”, что готов принять обоих.

Дмитрий Локтев на вопросы “Ъ” о дальнейших планах по работе в МГД не ответил, а в соцсетях сообщил, что будет оспаривать решение фракции. Он обвинил в своем исключении первого секретаря московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина. По его словам, господину Рашкину «надо, чтобы мэрия не выставила серьезного противника» на выборах в Госдуму по одномандатному округу. Елена Шувалова заявила, что не будет вступать ни в какие другие объединения и продолжит работать как внефракционный депутат. По ее словам, после своего исключения из партии она сама задумывалась о выходе из фракции от усталости от поведения Валерия Рашкина, который «приезжает и диктует, что нельзя голосовать против поправок в Конституцию, против московского бюджета».

Валерий Рашкин заявил “Ъ”, что не согласен с обвинениями: «Депутаты фракции должны соблюдать дисциплину, и если они ее не соблюдают, фракция может их исключить. Фракция приняла это решение большинством голосов». На вопрос о возможных последствиях для не согласившихся с исключением Елены Шуваловой и Дмитрия Локтева депутатов фракции Валерий Рашкин ответил: «Сегодня несогласие, завтра согласие. Сейчас зима, потом будет весна. Идет нормальный рабочий процесс».

Политолог Константин Калачев считает, что Валерий Рашкин «находится в ситуации собственного политического выживания», поэтому вынужден совершать подобные действия: «Например, по кандидатам в Госдуму по 15 московским округам его явно не спрашивали, а в округ секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова поставили имиджево уязвимого конкурента от СР Анатолия Вассермана. Рашкину все это невыгодно».

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова