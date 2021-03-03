Генподряд для генпрокурора

Генеральная прокуратура РФ проведет проверку действий первых лиц министерства строительства Самарской области на наличие коррупционных правонарушений. Значительная часть руководства ведомства, включая министра строительства Евгения Чудаева, в прошлом являлись топ-менеджерами девелоперской компании «Древо», принадлежащей отцу министра Николаю Чудаеву. Последние несколько лет строительная организация получает большую часть бюджетных средств, предназначенных для развития рынка жилья региона. Вместе с тем по динамике прироста ввода жилья в 2020 году Самарскую область обошли все остальные регионы ­Поволжья.

Генеральная прокуратура РФ проводит проверку деятельности руководства областного министерства строительства. Соответствующее письмо в надзорный орган направил первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействую коррупции Госдумы РФ Дмитрий Савельев.

С 2018 года региональный минстрой возглавляет Евгений Чудаев, сын владельца ДК «Древо» Николая Чудаева. Самым масштабным проектом организации является ЖК «Южный город» в Волжском районе Самарской области. До того как стать чиновником, Евгений Чудаев выступал совладельцем и генеральным директором нескольких десятков структур девелоперской компании. Вместе с господином Чудаевым в региональное министерство и подведомственные учреждения трудоустроились более 20 выходцев из «Древа», в том числе заместители министра Анна Урусова и Альберт Хамзин, глава ГКУ «Управление капитального строительства» Михаил Асеев и т.д. Как сказано в письме господина Савельева, в 2019 году на финансирование объектов девелоперской компании Николая Чудаева было направлено 82% от общего объема средств бюджета Самарской области на все комплексные застройки в регионе. Кроме того, «Древо» стало главным получателем средств в рамках федеральных программ (69%).

Аналогичная ситуация, говорится в обращении, сложилась в прошлом году, когда компания получила 750 млн руб. из 1,3 млрд руб. (57%), выделенных области по федеральной программе «Стимулирование жилищного строительства». Часть затрат при строительстве социальных объектов строительная организация переложила на бюджет.

В жалобе упоминаются и результаты проверки региональной прокуратуры действий Евгения Чудаева на наличие конфликта интересов. В 2019 году стало известно, что министр нарушил антикоррупционное законодательство, несвоевременно уведомив губернатора Дмитрия Азарова о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Надзорный орган выдал губернатору представление об устранении нарушений, которое до сих пор не исполнено. Перешедшие из «Древа» в минстрой коллеги Евгения Чудаева вовсе не подавали заявлений о конфликте интересов, проверок в отношении них не было.

• Евгений Чудаев стал министром строительства в декабре 2018 года. Одним из приоритетных направлений для работы министра губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал решение проблемы обманутых дольщиков. В конце 2019 года, как сообщило издание Федерального собрания РФ — Парламентская газета, Самарская область вошла в десятку лидеров по количеству обманутых ­дольщиков.

В приоритетном порядке компания получает не только государственные деньги, но и привлекательные земельные активы. В минувшем году Самарское УФАС выдало правительству Самарской области предписание об отмене постановления 2018 года, разрешившего передачу «Древу» трех земельных участков общей площадью 3,5 га в границах улиц Мичурина, Гая, Масленникова и Николая Панова (территория бывшего военного городка № 3), где сейчас строится ЖК «Панова Парк», и 98 участков в районе поселка «Кряж» в обмен на расселение 300 обманутых дольщиков коттеджного поселка ­«Дубрава».

На фоне монополии «Древа» Самарская область оказалась в конце рейтинга Росстата по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди регионов РФ за 2020 год. В прошлом году в регионе появилось 1,4 млн кв.м жилья, что на 23% меньше, чем в 2019 году. Две третьих от общего количества новых квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Для выполнения планов по вводу жилья минстрой региона, судя по всему, прибегнул к так называемой дачной амнистии, когда частный дом оформляется в упрощенном порядке. Причем в других регионах ситуация обратная — больше половины построенного жилья — многоквартирные дома.

В соответствующем рейтинге Минстроя РФ регион занял 77 место из 85 субъектов Федерации. План, и так ранее скорректированный в меньшую сторону, выполнен на 98%. Ниже Самарской области, к примеру, оказались Ингушетия, Амурская область, КарачаевоЧеркессия и Тамбовская область. Остальные регионы Поволжья заняли более высокие строчки по сравнению с Самарской областью.

По словам заместителя председателя комитета по строительству областной думы Петра Караймана, план по вводу жилья в регионе не выполнен из-за доминирующего положения компании Николая Чудаева и связанного с этим отказом других застройщиков от новых проектов. Также, как отметил депутат, министру строительства не удалось решить проблему обманутых дольщиков. «Она не только до сих пор существует, но ею еще и прикрываются в удобных случаях. К примеру, точечная застройка в Советском районе, где хотят строить 22этажный дом. Люди просили на том месте детский сад, но их никто не хочет слышать. Повторные слушания, которые были анонсированы, не проводились из-за пандемии. В итоге уже расчистили площадку — срубили около 100 хороших деревьев. Говорят, что надо строить дом для обманутых дольщиков»,— добавил господин Карайман.

Ранее комитет губернской думы по строительству неудовлетворительно оценил работу министерства строительства региона из-за низкого показателя по вводу жилья. Парламентарии прогнозировали, что с таким падением по вводу будет «спекулятивный» подъем стоимости квадратного метра жилья. Тогда Евгений Чудаев не присутствовал на заседании комитета. По данным „Ъ“, он вместе с семьей отдыхал на Мальдивах.

Евгений Чернов