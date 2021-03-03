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К министерству строительства Самарской области во главе с Евгением Чудаевым возникают вопросы у застройщиков, депутатов и надзорных органов

Фото: пресс-служба СГД

Генподряд для генпрокурора

В конфликте интересов в министерстве Евгения Чудаева разберутся на самом высоком уровне

Коммерсантъ (Самара) от

Генеральная прокуратура РФ проведет проверку действий первых лиц министерства строительства Самарской области на наличие коррупционных правонарушений. Значительная часть руководства ведомства, включая министра строительства Евгения Чудаева, в прошлом являлись топ-менеджерами девелоперской компании «Древо», принадлежащей отцу министра Николаю Чудаеву. Последние несколько лет строительная организация получает большую часть бюджетных средств, предназначенных для развития рынка жилья региона. Вместе с тем по динамике прироста ввода жилья в 2020 году Самарскую область обошли все остальные регионы ­Поволжья.


Генеральная прокуратура РФ проводит проверку деятельности руководства областного министерства строительства. Соответствующее письмо в надзорный орган направил первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействую коррупции Госдумы РФ Дмитрий Савельев.

С 2018 года региональный минстрой возглавляет Евгений Чудаев, сын владельца ДК «Древо» Николая Чудаева. Самым масштабным проектом организации является ЖК «Южный город» в Волжском районе Самарской области. До того как стать чиновником, Евгений Чудаев выступал совладельцем и генеральным директором нескольких десятков структур девелоперской компании. Вместе с господином Чудаевым в региональное министерство и подведомственные учреждения трудоустроились более 20 выходцев из «Древа», в том числе заместители министра Анна Урусова и Альберт Хамзин, глава ГКУ «Управление капитального строительства» Михаил Асеев и т.д. Как сказано в письме господина Савельева, в 2019 году на финансирование объектов девелоперской компании Николая Чудаева было направлено 82% от общего объема средств бюджета Самарской области на все комплексные застройки в регионе. Кроме того, «Древо» стало главным получателем средств в рамках федеральных программ (69%).

Аналогичная ситуация, говорится в обращении, сложилась в прошлом году, когда компания получила 750 млн руб. из 1,3 млрд руб. (57%), выделенных области по федеральной программе «Стимулирование жилищного строительства». Часть затрат при строительстве социальных объектов строительная организация переложила на бюджет.

В жалобе упоминаются и результаты проверки региональной прокуратуры действий Евгения Чудаева на наличие конфликта интересов. В 2019 году стало известно, что министр нарушил антикоррупционное законодательство, несвоевременно уведомив губернатора Дмитрия Азарова о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Надзорный орган выдал губернатору представление об устранении нарушений, которое до сих пор не исполнено. Перешедшие из «Древа» в минстрой коллеги Евгения Чудаева вовсе не подавали заявлений о конфликте интересов, проверок в отношении них не было.

• Евгений Чудаев стал министром строительства в декабре 2018 года. Одним из приоритетных направлений для работы министра губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал решение проблемы обманутых дольщиков. В конце 2019 года, как сообщило издание Федерального собрания РФ — Парламентская газета, Самарская область вошла в десятку лидеров по количеству обманутых ­дольщиков.

В приоритетном порядке компания получает не только государственные деньги, но и привлекательные земельные активы. В минувшем году Самарское УФАС выдало правительству Самарской области предписание об отмене постановления 2018 года, разрешившего передачу «Древу» трех земельных участков общей площадью 3,5 га в границах улиц Мичурина, Гая, Масленникова и Николая Панова (территория бывшего военного городка № 3), где сейчас строится ЖК «Панова Парк», и 98 участков в районе поселка «Кряж» в обмен на расселение 300 обманутых дольщиков коттеджного поселка ­«Дубрава».

На фоне монополии «Древа» Самарская область оказалась в конце рейтинга Росстата по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди регионов РФ за 2020 год. В прошлом году в регионе появилось 1,4 млн кв.м жилья, что на 23% меньше, чем в 2019 году. Две третьих от общего количества новых квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Для выполнения планов по вводу жилья минстрой региона, судя по всему, прибегнул к так называемой дачной амнистии, когда частный дом оформляется в упрощенном порядке. Причем в других регионах ситуация обратная — больше половины построенного жилья — многоквартирные дома.

В соответствующем рейтинге Минстроя РФ регион занял 77 место из 85 субъектов Федерации. План, и так ранее скорректированный в меньшую сторону, выполнен на 98%. Ниже Самарской области, к примеру, оказались Ингушетия, Амурская область, КарачаевоЧеркессия и Тамбовская область. Остальные регионы Поволжья заняли более высокие строчки по сравнению с Самарской областью.

По словам заместителя председателя комитета по строительству областной думы Петра Караймана, план по вводу жилья в регионе не выполнен из-за доминирующего положения компании Николая Чудаева и связанного с этим отказом других застройщиков от новых проектов. Также, как отметил депутат, министру строительства не удалось решить проблему обманутых дольщиков. «Она не только до сих пор существует, но ею еще и прикрываются в удобных случаях. К примеру, точечная застройка в Советском районе, где хотят строить 22этажный дом. Люди просили на том месте детский сад, но их никто не хочет слышать. Повторные слушания, которые были анонсированы, не проводились из-за пандемии. В итоге уже расчистили площадку — срубили около 100 хороших деревьев. Говорят, что надо строить дом для обманутых дольщиков»,— добавил господин Карайман.

Ранее комитет губернской думы по строительству неудовлетворительно оценил работу министерства строительства региона из-за низкого показателя по вводу жилья. Парламентарии прогнозировали, что с таким падением по вводу будет «спекулятивный» подъем стоимости квадратного метра жилья. Тогда Евгений Чудаев не присутствовал на заседании комитета. По данным „Ъ“, он вместе с семьей отдыхал на Мальдивах.

Евгений Чернов


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