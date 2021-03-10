«Аэрофлот» в 2020 году получил более 123 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО по итогам 2020 года превысил 123 млрд руб. против чистой прибыли в 13,5 млрд руб. годом ранее, следует из финансовой отчетности. Выручка авиакомпании снизилась на 55,4%, до 302 млрд руб. Общий долг группы за год увеличился на 31,1%, до 751,9 млрд руб.

В четвертом квартале 2020 года чистый убыток вырос в 6,4 раза, до 43,8 млрд руб, выручка упала на 55,8% и составила 67,9 млрд руб. «Влияние пандемии на авиакомпании дополнило сезонное снижение спроса»,— прокомментировал финансовые результаты заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.

Из-за сокращения перевозок операционные расходы «Аэрофлота» снизились в 2020 году на 36,1% и составили 394,3 млрд руб. Расходы на топливо снизились на 59,4% (77,5 млрд руб.) как за счет снижения пассажиропотока, так и из-за снижения цен на керосин.

Напомним, «Аэрофлот» получил 96,5 млрд руб. убытка по итогам 2020 года по РСБУ. Это первый отрицательный результат перевозчика с 2015 года, когда в его расходы были включены перевозки пассажиров обанкротившейся «Трансаэро».

Подробнее — в материале “Ъ” «Коронавирус подкосил "Аэрофлот"».