В работе YouTube, Google, «Яндекса», МТС и Qiwi произошел сбой

Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube, Google, «Яндекса» и МТС, следует из данных сервиса Downdetector. Самые частные проблемы — неполадки с сайтом, со входом и с различными сервисами. Сбой также произошел у Qiwi.

Сбой затронул пользователей из России и других стран, в том числе в Европе. Больше всего жалоб от российских пользователей поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня, 10 марта, в России перестали работать сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора и некоторых других госорганов. Сейчас их работа восстановлена. Минцифры заявило, что проблемы связаны со сбоем в работе маршрутизаторов «Ростелекома».

Роскомнадзор сегодня, 10 марта, объявил о замедлении скорости работы Twitter из-за публикаций с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, которые ведомство требовало удалить. Ведомство пригрозило соцсети блокировкой.