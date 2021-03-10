Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России

Роскомнадзор первично замедлил скорость работы соцсети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Это связано с опубликованными на платформе призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. Роскомнадзор также пригрозил Twitter блокировкой, если сервис продолжит игнорировать «требования закона».

Ведомство направило свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, однако на 10 марта 3168 таких материалов остались не удаленными. Среди них 2569 публикаций с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств»,— говорится в сообщении.

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены»,— предупредил Роскомнадзор, не уточнив, о каком конкретно регламенте идет речь.

Около 10:38 мск стали поступать жалобы от пользователей Twitter, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Большинство (78%) пользователей сообщают о проблемах с работой сайта, 21% испытывают трудности со входом в учетную запись.

С 1 февраля социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Удалять и блокировать».