Сайты президента, правительства и Роскомнадзора снова заработали

Сайты российских госорганов, в частности, президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора, снова доступны. Ранее они не открывались. Минцифры сообщило, что проблемы связаны со сбоями в работе маршрутизаторов «Ростелекома» — одного из крупнейших провайдеров страны. В компании ранее заявили, что произошел сбой в функционировании оборудования.

«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания принимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети»,— сообщило министерство (цитата по ТАСС).

Роскомнадзор сегодня, 10 марта, объявил о замедлении скорости работы Twitter из-за публикаций с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, которые ведомство требовало удалить. Ведомство пригрозило соцсети блокировкой. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что их сайт оказался недоступен из-за проблем у «Ростелекома». Он также заявил, что это не было связано с замедлением скорости Twitter по решению Роскомнадзора.