Пользователи жалуются на сбой в работе Qiwi

В работе платежной системы Qiwi около 12:09 мск произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и других городов.

Почти половина (45%) пользователей жалуется на работу веб-сайта, 36% сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, 17% сообщили о сбое всех сервисов.

«У Qiwi действительно появились сбои в системе, они никак не связаны с действиями РКН. Проблема уже локализована и в течение 30 минут система заработает»,— сообщила “Ъ” директор по коммуникациям платежной системы Анастасия Журавлев.

Сегодня, 10 марта, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter.

Кроме того, сегодня сайты некоторых российских госорганов оказались недоступны. В частности, не работают сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора, Минэкономики, СКР. В то же время произошел сбой в работе «Ростелекома» — одного из крупнейших провайдеров страны.