Рунет сбился с трафика

Сайты органов власти, в том числе Кремля и правительства, 10 марта оказались временно недоступны. Пользователи также жаловались на неполадки в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. Причиной называют сбой в работе оборудования «Ростелекома». По словам экспертов, причиной аварии на сети провайдера могло стать замедление трафика к соцсети Twitter. В Роскомнадзоре и «Ростелекоме» это отрицают.

Сайты госорганов, в частности Кремля, правительства, ряда ведомств, и сервисы нескольких компаний оказались недоступны утром 10 марта из-за сбоя в работе оборудования «Ростелекома», сообщили “Ъ” в Минцифры. Так, многие пользователи начали жаловаться на работу сервисов «Яндекса», Google, МТС и Qiwi на портале Downdetector. В «Яндексе» “Ъ” сообщили, что кратковременные трудности возникли именно у абонентов «Ростелекома». В МТС заявили, что проблем в сети оператора нет. В Qiwi неполадки объяснили проблемами в собственной системе.

Сбой «Ростелекома» коснулся сервисов «Почты России», рассказал “Ъ” представитель компании. В частности, были временно недоступны упрощенное получение отправлений (без паспорта), оплата картой, оплата коммунальных платежей, продажа лотерейных билетов и осуществление денежных переводов.

Работоспособность сети «Ростелекома» была восстановлена в 14:45, сообщили “Ъ” в компании. Сейчас оператор изучает причины сбоя, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, добавил ее представитель.

Сбои произошли после того, как Роскомнадзор 10 марта объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter. Замедление трафика коснется 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. Роскомнадзор решил замедлить доступ к Twitter, поскольку компания не удаляет материалы с запрещенным контентом. Речь идет о публикациях с призывами к суициду, детской порнографией и информацией о наркотиках. Пользователи Twitter уже заметили эффект замедления трафика и пожаловались на медленную загрузку медиафайлов.

Как пояснили “Ъ” эксперты, это первое применение на практике закона о «суверенном рунете», который предусматривает установку у операторов связи оборудования для фильтрации трафика.

Скорее всего, хостинг-провайдером для всех сайтов госорганов выступают дата-центры «Ростелекома», говорит источник “Ъ” на телекоммуникационном рынке. Он связывает сбои в работе этих сайтов с началом фильтрации трафика Twitter: «Возможно, маршрутизация и приоритизация трафика были выстроены неверно». Управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center, сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян согласен с этим.

«Замедление работы Twitter производят не сами операторы, оно производится из единого центра управления трафиком Роскомнадзора»,— говорит господин Дарбинян.

По его мнению, скорее всего, Роскомнадзор не настроил маршрутизацию трафика правильно, что и привело к аварии на сети.

В Роскомнадзоре настаивают, что сбои «Ростелекома» не связаны с действиями ведомства, предпринимаемыми в отношении Twitter. «На сетях всех остальных операторов связи замедление интернет-сервиса происходит в штатном режиме»,— цитирует представителя ведомства «Интерфакс». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский также отмечает, что «связи между событиями нет», передает ТАСС.

Дмитрий Шестоперов, Анастасия Гаврилюк