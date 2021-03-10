Сайты президента и правительства России перестали открываться

Сайты некоторых российских госорганов оказались недоступны. В частности, не работают сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора, Минэкономики. В то же время произошел сбой в работе «Ростелекома» — одного из крупнейших провайдеров страны. На сбой у провайдера жалуются пользователи сервиса Downdetector. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что их сайт не работает из-за сбоя у «Ростелекома», и это не связано с замедлением скорости Twitter.

«Чинить сайт Роскомнадзора нет необходимости, это связано со сбоем оператора сети "Ростелеком". У других операторов сбоев нет. Сбои в работе сайта правительства и Кремля — это одна и та же проблема. Это абсолютно никак не связано (с мерами в отношении Twitter.— “Ъ”). Сроки восстановления сайта Роскомнадзора зависят от "Ростелекома"»,— сказал он радиостанции «Говорит Москва».

В «Ростелекоме» заявили ТАСС, что проблемы в его работе произошли из-за сбоя в функционировании оборудования.

Сегодня, 10 марта, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter. Причиной стали публикации с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, которые ведомство требовало удалить. Роскомнадзор также пригрозил Twitter блокировкой, если сервис не выполнит требования.

Газета The New York Times ранее сообщала о готовящейся масштабной кибератаке США против России. По данным издания, речь будет идти о «серии скрытых действий в отношении российских сетей, что будет очевидно для российского руководства, разведслужб и армии, но не внешнего мира».