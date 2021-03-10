«Ростелеком» объяснил проблемы в работе сбоем оборудования

Проблемы в работе «Ростелекома» произошли из-за сбоя в функционировании оборудования, сообщили в компании. Компания обещает скоро восстановить работу

«Произошел сбой в работе оборудования. Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена»,— сообщили российским информагентствам в «Ростелекоме».

Сегодня, 10 марта, перестали работать сайты некоторых российских госорганов, в частности, сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора, Минэкономики. Замглавы Роскомнадзора заявил, что их сайт оказался недоступен из-за проблем у «Ростелекома». Он также сказал, что это не связано с замедлением скорости Twitter по решению Роскомнадзора.

Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter из-за публикаций с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, которые ведомство требовало удалить.

Газета The New York Times ранее также сообщала о готовящейся масштабной кибератаке США против России.