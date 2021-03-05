Вакцинации определили сроки

Сергей Собянин отменил обязательный домашний режим для пенсионеров. Москвичам с хроническими заболеваниями также можно будет выходить на улицу — 8 марта им разблокируют транспортные карты. Мэр сообщил, что число госпитализаций по сравнению с прошлым годом снизилось в два-три раза, а количество новых случаев заболевания — в пять раз, поэтому было принято такое решение. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить вакцинацию населения. Во время поездки в центр вирусологии «Вектор» он попросил ученых нарастить объемы производства препарата. Большинство граждан должны привиться до осени, заявил глава кабинета министров.

Есть ли шанс успеть? Вице-президент общества биотехнологов России Игорь Красильников сомневается, что это возможно.

«Технологии тех вакцин, которые разрешены сейчас, достаточно сложные, и быстрее других имеет возможность быть наработанной в больших количествах вакцина “Спутник-V”. А технология у “ЭпиВакКороны” достаточно сложная и сколько они смогут ее наработать, непонятно.

При этом не все зависит от объемов производства.

Конечно же, в вакцинах очень важно сохранение их свойств, то есть существует холодовая цепь, которая используется для других вакцин, но эта холодовая цепь по всей России имеет параметры +4 градуса, а если -20 — это сложнее.

Поэтому эффективность вакцин будет зависеть и от того, чтобы эта холодовая цепь была сохранена. Насколько она может быть сохранена в настоящий момент, я не знаю.

В то же время на днях Владимир Путин говорил, что в 9 регионах вакцинация не началась, а Татьяна Голикова рассказала, что сейчас для россиян доступно почти 8 млн доз препаратов. Однако оценить, много это или мало, довольно сложно, так как нужно понимать, сколько человек мы должны привить. Считается, что не менее 30% населения, по крайней мере, так показывают цифры, связанные с эпидемиями гриппа. Если, как некоторые считают, должно быть хотя бы 50%, соответственно, это 75 млн. Я думаю, что такое количество вакцины, конечно, до осени навряд ли будет выпущено. Правда здесь еще нужно делать выборку, то есть прежде всего должны быть вакцинированы группы риска. Если их привить в первую очередь, то тогда, может быть, вакцины понадобится поменьше», — сказал Игорь Красильников.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Накануне Владимир Путин заявил, что к началу марта, то есть за полтора месяца, два компонента вакцины от коронавируса получили два миллиона человек. Примерно столько же сделали первый укол. В сумме это меньше 3% населения.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, тем не менее, считает, что планы Михаила Мишустина вполне реализуемы, если верить словам властей об объемах производства препаратов .

«У нас с вами около 30 млн детей, отнимаем из 146 млн граждан России, получается 110 млн. Допустим, 10 млн по тем или иным причинам не смогут сделать до осени, у нас с вами остается 100 млн человек. Из этих 100 млн человек, чтобы остановить распространение инфекции, желательно привить 85% населения. Соответственно, у нас с вами осталось 85 млн, делим на шесть или пять месяцев, получается, от 12 до 16 млн нужно прививать в месяц, где-то по 600 тыс. в день.

При этом по всем же данным правительства, у нас до мая может быть произведено до 50 млн доз.

Если такими темпами, то за лето можно произвести столько же и плюс еще сколько-то, в принципе производства должно хватить, если верить словам официальных источников.

Логистику за это время худо-бедно отработали как на уровне отвоза из центров производства вакцины, так и в регионах. Все возможно, было бы желание», — считает Гузель Улумбекова.

Вице-премьер Татьяна Голикова на днях заявила, что коллективный иммунитет в России может быть достигнут в августе. По ее оценке, 60% населения должно быть вакцинировано к этому времени.

Глава ФМБА Вероника Скворцова, впрочем, два дня назад выступила с серьезным предупреждением: по ее словам, за два месяца прививку должны получить минимум четверть населения, иначе начнется третья волна пандемии. Ее ожидают в мае.

Росстат сообщает, что только за январь от коронавируса погибли больше 20 тыс. человек. Почему, несмотря на это, россияне не спешат вакцинироваться? Причин несколько, рассуждает научный журналист Алексей Водовозов: «Коронавирус незаметен. Если бы вокруг нас, скажем, люди падали на улице, где-нибудь начинали биться в судорогах, у них бы из глаз шла кровь, например, или что-то в этом роде, тогда, может быть, люди как-то и задумались. То есть это такая лайт-версия инфекционного апокалипсиса, и люди достаточно быстро перестали бояться. Второе слагаемое — то, что, к сожалению, наши власти далеко не всегда поддерживают научную медицину, поэтому у нас масса препаратов с недоказанной эффективностью циркулирует на наших рынках, у нас официально на официальном уровне поддерживается гомеопатия и прочие вещи, которые скорее напоминают плоскую Землю, чем реальную картину мира. А люди как-то отучились доверять официальной информации, в том числе медицинской. А тут все говорят: “Прививайтесь нашей вакциной, она хорошая”. “Ага”, — сказали люди и не пошли. И третье слагаемое, которое почему-то тоже не доносится, что на сегодня наш единственный путь к снятию всех ограничений, локдаунов как внутри страны, так и особенно международных, — это как раз вакцинация. Те люди, которые вакцинируются, получат некие преференции».

По данным декабрьского опроса ВЦИОМ, больше половины россиян не готовы сделать прививку от коронавируса. Причем эта доля выше среди молодых граждан. Чаще всего респонденты говорили, что вакцина плохо изучена.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения считают, что этот год будет годом коронавируса. Пандемия закончится лишь в начале 2022 года.

Иван Якунин