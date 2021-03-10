Агитационный женский день

Жительницы ряда районов Москвы получили к 8 Марта поздравительные открытки от потенциальных кандидатов в Госдуму, которых, по данным “Ъ”, могут поддержать столичные власти. Официально избирательная кампания стартует только после указа президента, поэтому формально под понятие агитации такая деятельность не подпадает. В мэрии рассылку назвали личной инициативой возможных кандидатов, что подтвердили “Ъ” и они сами. Бороться за симпатии избирателей необходимо и новичкам, и действующим депутатам, а в межвыборный период важно успеть нарастить узнаваемость, поясняет эксперт.

Открытки с праздничными пожеланиями от члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой жительницам района Нагорный (входит в состав 201-го одномандатного округа) раздавали на Москворецком рынке. Фото открытки разместил в социальных сетях один из жителей района. В почтовых ящиках жилых домов района Перово (входит в 204-й округ) появились поздравительные послания с фотографией главы Совета матерей России, эксперта «Общероссийского народного фронта», победителя конкурса «Лидеры России. Политика» Татьяны Буцкой с тюльпанами. А подарки к 8 Марта сотрудницам некоторых госучреждений в районах, относящихся к 203-му Орехово-Борисовскому округу, дополняли открытки с изображением гендиректора сети социальных аптек «Столички», члена Общественной палаты Евгения Нифантьева. Он также лично поздравлял женщин-медиков и выложил фото в Instagram.

Кроме того, жительница района Восточное Измайлово (входит в округ №205) Дарья Мазаева рассказала “Ъ”, что обнаружила в своем почтовом ящике открытку с поздравлением от телеэрудита Анатолия Вассермана. Свое фото на открытке он не разместил, ограничившись изображением тюльпанов и ссылкой на свой аккаунт в Instagram. «Всем соседям это упало в ящики. Кроме того, подобная агитация также была в ящиках жителей района Измайлово,— пояснила “Ъ” Дарья Мазаева.— Мне жаль, что он хочет баллотироваться от района, к которому не имеет никакого отношения, не знает его проблем, что нужно жителям».

Напомним, накануне “Ъ” сообщал о возможном выдвижении в Госдуму Анатолия Вассермана, Светланы Разворотневой и Татьяны Буцкой именно по вышеуказанным округам в качестве кандидатов, поддерживаемых мэрией Москвы. При этом господин Вассерман может баллотироваться не от «Единой России», а от другой партии или в качестве самовыдвиженца. О вероятном выдвижении Евгения Нифантьева как кандидата от власти по 203-му округу говорилось в докладе НИЦ «Особое мнение», а возможность этого подтвердили источники “Ъ” в мэрии и администрации президента.

Источник “Ъ” в столичной мэрии сообщил, что печать поздравительных открыток — это личная инициатива перечисленных граждан. А глава исполкома московского отделения «Единой России» Максим Руднев заявил “Ъ”, что потенциальных кандидатов не бывает: «Бывают только реальные, а их выявит предварительное внутрипартийное голосование». Как писал ранее “Ъ”, праймериз партии власти пройдут с 24 по 30 мая преимущественно в электронной форме (с идентификацией на портале «Госуслуги»).

Анатолий Вассерман, Светлана Разворотнева и Евгений Нифантьев подтвердили “Ъ”, что поздравление женщин с праздником было их личной инициативой. «Мы вместе с коллегами обсуждали предстоящий праздник и решили, что надобно разок и поразвлечься таким образом»,— сказал господин Вассерман, не уточнив, в каких еще районах кроме входящих в его потенциальный округ он так «развлекался». «Это моя личная инициатива. Разве плохо поздравлять женщин с 8 Марта?» — ответил вопросом на вопрос Евгений Нифантьев. А Светлана Разворотнева призналась, что, поскольку у нее есть раздумья о выдвижении в Госдуму, «то хочется и доброе дело людям сделать, и напомнить о себе». Татьяна Буцкая на вопрос “Ъ” не ответила.

По закону «О выборах депутатов Госдумы» они назначаются указом президента не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, которым, согласно тому же закону, должно стать 19 сентября. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут напоминает, что по закону «общий объективный» агитационный период начинается после официального старта кампании и заканчивается в 0 часов перед днем голосования. «А с субъективной точки зрения агитационный период для кандидата начинается тогда, когда он кандидатом становится, то есть подает в избирательную комиссию соответствующее заявление. В этот период закон устанавливает специальные требования и достаточно подробно регламентирует все, что связано с предвыборной агитацией»,— поясняет господин Реут. До этого момента никаких запретов и специальных правил не существует, добавляет он.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что бороться за симпатии избирателей необходимо и действующим политикам, которые хотят подтвердить свой мандат, и новичкам. «В этом смысле формат агитационной кампании достаточно жестко регламентирует все действия, поэтому в межвыборный период есть хорошие возможности, чтобы наращивать известность, работать с различными целевыми группами»,— поясняет эксперт. По его словам, первая задача любого технологического плана — это поднятие уровня известности, причем положительной, то есть делать это нужно «так, чтобы не рос антирейтинг».

Елена Рожкова