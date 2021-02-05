Москве подбирают самых заметных

Власти Москвы постепенно определяются с кандидатами, которые будут представлять столицу на выборах в Госдуму. Среди возможных кандидатов-одномандатников источники “Ъ” называют популярного актера Дмитрия Певцова и ведущего ток-шоу «60 минут» Евгения Попова. А в первую тройку московской группы партсписка «Единой России» могут войти главврач больницы №52 и одна из героинь борьбы с COVID-19 Марьяна Лысенко, а также действующий депутат и телеведущий Петр Толстой. Возглавит московскую группу, как и на выборах в 2016 году, вероятно, мэр Москвы Сергей Собянин, но окончательного решения на этот счет пока нет, говорят собеседники “Ъ”.

Второе и третье места в московской группе партсписка «Единой России» (ЕР) на осенних выборах в Госдуму могут занять соответственно главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, удостоенная в июне 2020 года звания Героя Труда «за особые заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией», и вице-спикер Думы, телеведущий Петр Толстой. Об этом “Ъ” сообщили два информированных источника, близкие к администрации президента (АП) и к московской мэрии. Возглавить московскую часть списка, как и на выборах в 2016 году, может мэр Москвы Сергей Собянин, но сказать об этом со 100-процентной уверенностью пока нельзя, добавляют собеседники.

Предполагается, что господин Толстой также будет баллотироваться и по одномандатному округу в Москве. О готовности переизбраться он объявил на недавней встрече с избирателями. Госпожа Лысенко заявила “Ъ”, что предложение выдвинуться в Думу ей не поступало, и посоветовала обращаться за комментариями к пресс-секретарю больницы.

В думском бюллетене указываются имена всех членов общефедеральной части списка и первых трех кандидатов из региональной группы. Поэтому в первые тройки в регионах власти стараются включать людей, способных вызвать безусловно позитивный отклик у избирателей. Например, на выборах-2016 первую тройку московского списка ЕР составили мэр Собянин, известный режиссер Станислав Говорухин и директор частной школы «Наследник» Любовь Духанина, которая одновременно баллотировалась и по одномандатному округу.

Кроме того, по словам двух собеседников “Ъ”, близких к АП, по одномандатным округам в Москве могут выдвинуться актер Дмитрий Певцов и ведущий телеканала «Россия» Евгений Попов. Ранее о выдвижении господина Попова сообщил РБК, и он подтвердил изданию, что переговоры с ним ведутся. Господин Певцов заявил “Ъ”, что с ним пока об этом не говорили: «Интересно. У вас информация есть, у меня — нет. Надо начинать думать в эту сторону». Источник “Ъ”, знакомый с ходом кампании в Москве, уточнил, что переговоры с актером действительно пока не ведутся, но власти хотели бы видеть его в числе кандидатов.

Ранее “Ъ” сообщал, что по Центральному округу Москвы в Госдуму может пойти экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков. По словам близкого к АП источника “Ъ”, мэрия проводит переговоры со многими известными людьми, но многие отказываются в том числе и из-за того, что в этот раз кандидаты должны выдвигаться преимущественно от ЕР. Но собеседник “Ъ” предполагает, что в итоге московские и федеральные власти все же согласятся на ряд исключений из этого правила.

Напомним, актер театра и кино Дмитрий Певцов не раз выражал публичную поддержку действующей власти. «Я сужу по делам Путина, по тому, что происходит в стране, тому, что происходит с молодежью, и тому, как нас начинает бояться весь окружающий мир, потому что Россия крепче становится на ноги. Поэтому я говорю: Путин — честный человек»,— заявил он в интервью YouTube-программе «И Грянул Грэм» в декабре 2019 года.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что такая первая тройка списка логична, а лидерство Сергея Собянина — «естественный шаг»: «Во-первых, общая стратегия ЕР на этих выборах — приближать структуру групп к разбивке по субъектам и активно задействовать губернаторов во главе групп. Во-вторых, рейтинг Собянина в Москве устойчиво высок. В-третьих, он возглавлял группу и в 2016 году, и пересмотр этого подхода выглядел бы нелогично и труднообъяснимо». Выбор госпожи Лысенко, по мнению эксперта, объясняется социальной одобряемостью врачей, а «сама Марьяна Лысенко — один из символов борьбы с пандемией и успехов московской медицины». Ну а Петр Толстой — «лицо России в ПАСЕ», хороший и опытный полемист с высокими показателями узнаваемости и рейтинга, который на прошлых выборах победил лидера московских коммунистов Валерия Рашкина, отмечает господин Бадовский. Все это, на его взгляд, объективно делает вице-спикера «лицом партии и ее главным спикером в Москве» на предвыборных дебатах.

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов полагает, что «не попробовать использовать» на выборах врача после пандемии просто невозможно: «По этому пути идут многие, если не все. Например, на предстоящих выборах в парламент проблемной для Мадрида Каталонии список правящих в стране социалистов возглавит министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья». Что касается медийных лиц, то если избиратели от них устали, то смогут продемонстрировать это на участках, добавляет эксперт: «А если результат будет положительным, значит, правы те, кто активно привлекает к политике селебритиз и просто героев дня».

Итоговые списки кандидатов в Госдуму от ЕР станут известны после весенних праймериз. Ранее глава московской ЕР Андрей Метельский говорил, что список столичных депутатов обновится примерно наполовину, а ставку на медийные личности единороссы делать не будут. Близкий к АП источник “Ъ” вспоминает, что, когда после выборов в Мосгордуму-2019 проводился разбор этой кампании (поддерживаемые мэрией и ЕР кандидаты получили лишь 25 мест из 45), представители АП заявили, что Москва провела плохую кадровую работу: «Говорили, что в кандидаты надо было брать известных людей: спортсменов, звезд, актеров, телеведущих». Собеседник полагает, что пул кандидатов на выборы-2021 формируется по этому принципу.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров